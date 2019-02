Diese tragische Geschichte des Gießener Schwans rührt das Internet

Mit der dramatischen Geschichte um den Gießener Schwan rührt die Feuerwehr Gießen das Internet - doch sie endet tragisch.

Gießen - Zu einem etwas ungewöhnlichen Einsatz wurde gestern Nachmittag die Feuerwehr Gießen gerufen, denn es ging zum Gießener Schwanenteich. Eine Frau hatte sich bei den Rettern gemeldet, am Teich sei ein Schwan in Not, wie fnp.de* berichtet.

Feuerwehr Gießen auf Schwanen-Rettungsmission

"Herr Feuerwehrmann - der Schwan macht komische Geräusche", das war die Aussage, mit der die Feuerwehrleute konfrontiert wurden, bevor sie zu dem Tier ausrückten, wie die Feuerwehr Gießen auf Facebook und Twitter mitteilte.

Tweet

"Auch Tierrettung gehört zu unserem Einsatzspektrum", erklärt die Feuerwehr stolz. Es hat zwar mehrere Anläufe und viel Geduld gebraucht, um den Patienten einzufangen, aber schließlich konnte das Tier erfolgreich in die Gießener Tierklinik gebracht werden.

Gießen: Schwan nach Rettung gestorben

Der Posts der Feuerwehr Gießen bekamen sehr viele Likes, alle User hofften inständig, dass der Schwan bald wieder seine Runden auf dem Teich drehen würde. Doch die Hoffnungen wurden heute leider vollends zerstört: Wie die Gießener Allgemeine berichtete, war er nicht mehr zu retten undist inzwischen in der Klinik verstorben.

Die Todesursache ist unklar, wird allerdings nicht weiter untersucht, da die Population nicht gefährdet ist, teilte die hessenschau.de mit.

In eine finanzielle Schieflage zu geraten, sei es durch Krankheit oder Jobverlust, kann jeden treffen. Was zu tun ist, wenn ein Tier in Not geraten ist, erklären Experten bei fnp.de.*

fnp.de* ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

red