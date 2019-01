Ein Mann soll seine Ex-Freundin die Treppe heruntergeworfen haben. Er flüchtet - und fährt wie ein Irrer über die Autobahn.

Gießen - Mehrere Frauen liegen im Bett - plötzlich hören sie grauenhafte Schreie. Über den Vorfall aus der Nähe von Gießen berichtet extratipp.com*.

Frauen liegen nahe Gießen im Bett - plötzlich hören sie grauenhafte Schreie

Was war geschehen? Dienstagabend (15. Januar) gegen 23.30 Uhr in der Nähe von Gießen. Mehrere Frauen lagen im Bett, hörten plötzlich grauenhafte Schreie. Sie reagierten sofort und riefen die Polizei. Die Beamten rückten an und fanden eine 35-Jährige verletzt in ihrem Haus vor., das schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Offenbar hatte der Ex-Freund die Frau geschlagen und anschließend eine Treppe heruntergestoßen. Dann flüchtete der 41-Jährige.

Polizei Gießen stoppt Frauenschläger nach Amokfahrt über A5

Während die Verletzte in ein Krankenhaus in der Nähe von Gießen kam, fahndete die Polizei nach dem Mann. Auf der A5 wurden die Beamten fündig. Der 41-Jährige fuhr in Schlangenlinien über die Autobahn, ignorierte alle Haltesignale der Polizei und überholte teils über den Standstreifen.

Auf einem Parkplatz endete die Verfolgungsfahrt schließlich, die Beamten nahmen den Frankfurter fest. Ein Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille. Die Polizei Gießen fragt nun: Welche Zeugen sind durch die Amokfahrt des mutmaßlichen Frauenschlägers gefährdet worden? Hinweise bitte unter Telefon (06033) 70 430. Gerade diskutieren die Leser über diese Meldung: Flughafen Frankfurt: Polizei hört Männer etwas schreien - sofort Festnahme, wie extratipp.com* berichtet.

Matthias Hoffmann

*extratripp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.