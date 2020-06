Kleinflugzeug stürzt kurz nach Start ab: Ein Toter

In Gießen ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Ein Mensch kam dabei ums Leben.

In Gießen ist ein Kleinflugzeug kurz nach dem Start abgestürzt. Ein Mensch kam beim Absturz ums Leben. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

In Gießen ist ein Kleinflugzeug abgestürzt

ist ein abgestürzt Es geriet kurz nach dem Start ins Strudeln und stürzte unweit des Flugplatzes Gießen-Lützellinden ab

ab Einer der zwei Insassen starb noch a Unfallort

Gießen – Im Gießener Stadtteil Lützellinden ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Ersten Informationen zufolge kam ein Mensch bei dem Flugzeugabsturz unweit des Flugplatzes Gießen-Lützellinden ums Leben.

Gießen: Absturz von Kleinflugzeug – Ein Mensch stirbt

Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten ereignete sich der Flugzeugabsturz in Gießen folgendermaßen: Ein Kleinflugzeug machte am Samstag (06.06.2020) einen Zwischenstopp auf dem Flugplatz Gießen-Lützellinden. Beim Startvorgang geriet das Flugzeug ins Strudeln und stürzte unweit des Flugplatz-Gebäudes ab.

Zwei Insassen befanden sich an Bord des kleinen Flugzeugs. Ein Insasse kam bei dem Absturz ums Leben, der andere wurde verletzt in eine Klinik in Gießen gebracht. Rettungskräfte, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort.

Weitere Infos folgen.

kke/ast