22-Jährige sexuell belästigt - dann eskaliert Situation komplett

Ein 21-jähriger Gießener hat betrunken eine 22-Jährige sexuell belästigt. Doch damit nicht genug - plötzlich eskaliert die Situation.

Gießen - In Gießen ist am Sonntag eine 22-Jährige sexuell belästigt worden. Der Verdächtige war wohl ziemlich betrunken. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

21-Jähriger belästigt 22-Jährige sexuell – doch plötzlich eskaliert die Situation

Am vergangenen Sonntag gegen 5 Uhr morgens war eine junge Frau in der Alicenstraße in Gießen unterwegs. Plötzlich wurde sie angegriffen und sexuell belästigt. Der 21 Jahre alte Verdächtige war offenbar ziemlich betrunken. Er griff die 22-Jährige mehrfach an und belästigte sie. Doch nicht genug, dass er die junge Frau sexuell belästigte, schlug er dann auch noch zu, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung schreibt. Die 22-Jährige wurde dabei verletzt. Daraufhin kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der auch der 21-jährige Angreifer verletzt wurde.

