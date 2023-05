Nach Diebstahl im Grünen Gewölbe: Juwelendiebe von Dresden zu Haftstrafen verurteilt

Von: Yannick Hanke

Das Landgericht Dresden hat fünf junge Männer wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe verurteilt.

Berlin/Dresden – Ende November 2019 wurden Kunstobjekte und 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von mindestens 113,8 Millionen Euro aus dem Historischen Grünen Gewölbe des Residenzschlosses Dresden entwendet. Nun hat das Landgericht Dresden fünf junge Männer verurteilt.

Am Dienstag, 16. Mai 2023, verhängten die Richter dreieinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl Freiheitsstrafen zwischen vier Jahren und vier Monaten und sechs Jahren und drei Monaten. Die fünf Männer wurden der besonders schweren Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls mit Waffen, Sachbeschädigung und vorsätzlicher Brandstiftung schuldig gesprochen.

Juwelendiebe erbeuten Schmuckstücke in Höhe von 116 Millionen Euro – nun zu langen Haftstrafen verurteilt worden

Das Strafmaß würde auf einem „Deal“ fußen. Ein 25-Jähriger hätte ein Alibi und sei deswegen freigesprochen worden. Für drei der Männer, mittlerweile 26, 27 und 29 Jahre alt, verhängte die Strafkammer Haftstrafen von sechs Jahren und drei Monaten, fünf Jahren und zehn Monaten sowie sechs Jahre und zwei Monaten. Einer der Zwillingsbrüder bekam vier Jahre und vier Monate Jugendstrafe.

Für die Beschädigungen am Schloss und der Vitrine müssen die vier Beschuldigten aufkommen. Zudem würden die Richter den anderen 24-Jährigen als Mittäter sehen. Unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung erhielt er sechs Jahre Jugendstrafe.

Der Kunstdiebstahl aus Sachsens berühmtem Schatzkammermuseum am 25. November 2019 gilt als einer der spektakulärsten in Deutschland. Insgesamt konnten die Täter 21 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von 116,8 Millionen Euro erbeuten. Sie verursachten zudem über eine Million Euro Schaden, als sie einen Stromverteilerkasten in der Altstadt sowie in der Tiefgarage eines Wohnhauses ein Fluchtauto in Brand setzten, um Spuren zu verwischen (han/dpa)