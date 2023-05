Nur die Superzahl fehlt zum ganz großen Glück: Lotto-Millionengewinn nach NRW

Von: Annika Ketzler

Teilen

Nur die Superzahl fehlte einem Spieler aus NRW zum ganz großen Glück beim Lotto am Samstag. Als „Trostpreis“ gab es allerdings einen Millionen-Gewinn.

Hamm - Beim Lotto am Samstag am 20. Mai gab es acht Millionen Euro zu gewinnen. Ein Lottospieler aus NRW konnte die Summe zwar nicht knacken. Doch Grund zur Freude gibt es trotzdem: Er ist nun um über zwei Millionen Euro reicher. Nur die korrekte Superzahl fehlte dem Spieler für den Hauptgewinn.

Lotto am Samstag: Gewinnzahlen der Ziehung von 20.05.2023

Lottozahlen (6 aus 49)* 5 - 6 - 24 - 33 - 34 - 42 Superzahl* 3 Super 6* 3 - 1 - 3 - 7 - 5 - 1 Spiel 77* 1 - 0 - 3 - 9 - 7 - 4 - 7

Der Glückspilz aus NRW kommt aus dem Raum Essen. Seine Zahlen zum großen Glück waren bis auf die Superzahl richtig. Mit seinem Spielschein im Wert von 66,75 Euro gewann der Spieler satte 2.309.522,60 Euro, teilte Westlotto mit. Als Einziger in Deutschland konnte der Lotto-Spielende somit einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse erzielen, berichtet wa.de.

Glückspilz aus NRW: Der zehnte Lotto-Millionär aus NRW dieses Jahr

Nach Angaben von Westlotto mit Sitz in Münster hatte der Spieler aus dem Raum Essen somit als Zehnter aus NRW den richtigen Riecher in diesem Jahr. So konnte Ende April ein Spieler aus NRW den Eurojackpot von 46 Millionen Euro knacken. Auch beim Spiel 77 im April wurde ein Spieler über Nacht zum Millionär. Ein anderer schrammte knapp an der Millionen vorbei. Sieben der Millionensummen gab es bereits bei den Lotto-Ziehungen 6 aus 49.

Lotto am Samstag: Ein weiterer Spieler aus NRW kann sich freuen

Auch ein weiterer Tipper aus NRW durfte sich am Wochenende über die Zahlen der Ziehung freuen. Der Spieler hatte im Raum Dortmund seinen Spielschein abgegeben und ist nun um 100.000 Euro reicher. Bei der Zusatzlotterie Super 6 traf er den obersten Gewinnrang.

Lotto am Samstag: Die Gewinnsumme steigt für die nächste Ziehung

Da der Jackpot nicht geknackt wurde, steigt die Gewinnsumme erneut für die Lotto-Ziehung am Samstag. Nächstes Mal sind zehn Millionen Euro im Gewinntopf. Vielleicht kann sich dann erneut ein Tipper aus NRW glücklich schätzen.