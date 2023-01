Die Geschichte des Wintersports in der Rhön - erster Skiclub wurde 1909 gegründet

Heutzutage ist das Skifahren aus dem Wintersport nicht mehr wegzudenken. (Symbolbild) © Bernhard Krieger/dpa-tmn

Der Wintersport in der Rhön blickt auf eine lange Geschichte zurück. Der erste Skiclub wurde 1909 gegründet, die ersten Lifte liefen in den 1950ern. Mehr dazu lesen Sie hier:

Rhön - Im Jahr 1892 bekam der Gersfelder Briefträger Georg Müller ein Paar Ski zur Verfügung gestellt, um ihm im Winter die Zustellung der Briefe zu erleichtern. Ein Skiunfall stoppte den Versuch nach nur zwei Tagen. Bürgermeister Peter Seifert übernahm die Skier und bestieg mit ihnen die heimischen Berge. Einige Wagemutige machten es ihm nach, und siehe da, es bereitete ihnen Freude. Erst 1908 kam der Skisport nach Fulda: Leo Uth, Ludwig Bellinger und Willi Linnenkohl hatten von den Gersfelder Pionieren gehört, besorgten sich Holzskier und unternahmen im Winter Wanderungen.

Uth, Bellinger und Linnenkohl wurden von vielen Zeitgenossen belächelt. Doch die drei stellten fest, dass man mit den schlichten Holzskiern an den Füßen gut im Schnee vorankam. Dass diese neue Art der Fortbewegung Spaß machte, sprach sich schnell herum. Der erste Skiclub in der Region war der Wintersportverein Gersfeld, der 1909 gegründet wurde. Zwei Jahre später folgte der Ski-Club Rhön Fulda. Die Vereine zogen Dutzende von Mitgliedern an, die ein neues Hobby für den Winter entdeckten.