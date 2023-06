„Unglaublich, was da los ist“: Ralf Schumacher empört sich über Klima-Kleber - und geht Luisa Neubauer an

Von: Julian Kaiser

Die Protestaktionen der „Letzten Generation“ haben nun auch Sylt erreicht. Eine ihrer Sprühaktion erntete nun von prominenter Seite deutliche Kritik.

Sylt – Die Farbattacken von Klimaaktivisten der Letzten Generation auf Sylt haben zuletzt mit einer farbenfrohen Protestaktion für mächtig Aufregung gesorgt. Bei einem Zeugen riss der Geduldsfaden – er drehte den Spieß um und besprühte die Klima-Aktivisten mit Farbe. Auch dem ehemaligen Rennfahrer und heutigen TV-Experten Ralf Schumacher reichte es. Er postete ein Video der Sprühaktion über sein Instagram-Account und forderte in dem Beitrag ein deutlich härteres Vorgehen gegen die jungen Protestler.

Aktivisten der Letzten Generation besprühen Luxusgeschäfte auf Sylt – Polizei reagiert umgehend

Die Aktivisten der Letzten Generation, die Ende Mai nach einer Razzia eine Demo und einen Protestmarsch in Bayern angekündigt hatten, haben es aktuell anscheinend auf Sylt abgesehen. Am 6. Juni war ein Privatjet auf dem Sylter Flugplatz das Ziel. Kurzerhand besprühten sie ihn mit Farbe.

Einige Tage später folgte dann der nächste Farbanschlag: Mit Feuerlöschern voller oranger Farbe bewaffnet, besprühen sie am 17. Juni ein Juwelier-Geschäft und eine Luxusboutique. Die Polizei nahm daraufhin sechs Protestler im Alter zwischen 21 und 63 Jahren in Gewahrsam.

Ex-Formel 1 Fahrer Ralf Schumacher kritisiert die Protestaktion der „Letzten Generation“ deutlich

Der bunte Protest der Aktivisten trifft nun im Nachgang auf prominente Kritik: Unter einem Instagram-Mitschnitt einer Person vor Ort dokumentierte Ralf Schumacher die Sprüh-Aktion. Als die Person, deren Video-Clip der Ex-Rennfahrer veröffentlichte, die Szenerie betrat, war die Protestaktion bereits im vollen Gange.

In dem Video-Clip hört man eine männliche Stimme fragen: „Und, was sagen Sie dazu?“ Eine offenkundig empörte Zeugin -womöglich die Person, die das Video aufgenommen hat – antwortete erregt auf die Frage nach der Protestaktion; und machte ihrem Ärger lauthals Luft: „Ich finde das unmöglich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Mein Mann wehrt sich auch gerade.“ Am Bildrand ist zu sehen, wie sich ein Mann in einem weißen T-Shirt daran macht, die Aktivisten mit grüner Farbe zu besprühen – während seine Frau ihn lautstark dazu ermutigt.

Ralf Schumacher empört sich über Klima-Aktivisten der Letzten Generation – und erhält Unterstützung

Ralf Schumacher äußert sich in seinem Text unter dem Instagram-Video ebenfalls kritisch zu den Aktionen der Aktivisten der Letzten Generation. Was gerade auf Sylt passiere, sei „unglaublich“. Er könne nur hoffen, dass „man endlich härter durchgreift“.

Die Schuldige am farbenfrohen Protest auf Sylt scheint er ebenfalls ausgemacht zu haben: Die Klimaschutz-Aktivistin und Publizistin Luisa Neubauer habe in der Talkshow bei Markus Lanz seiner Meinung nach „diese Menschen noch ermutigt und ihr Verhalten als gerechtfertigt bezeichnet“.

Auf Sylt besprühten Aktivisten der selbsternannten „Letzten Generation“ Luxusgeschäfte. © localpic/Imago

In den Kommentaren zu seinem Instagram-Post herrscht ein ähnlicher Ton. Ein Nutzer fordert gar, die sprühenden Klima-Aktivisten alle wegzusperren. Aus der Sicht einer weiteren Nutzerin handele es sich bei den Protestlern um „wohlstandsverwahrloste Blagen, die es im Leben zu NICHTS gebracht“ hätten.

Die „Letzte Generation“ begründen ihren Protest – auch in Bayern nehmen sie Superreiche ins Visier

Doch warum ausgerechnet Sylt? Via Twitter begründeten Mitglieder der Letzten Generation ihren Protest: Wer in den Luxusgeschäften einkaufen geht, gefährde „mit seinem Lebensstil die Leben anderer“. Schließlich stießen das reichste Prozent der Deutschen „fast 10 Mal so viel CO2 aus wie Durchschnittsbürger:innen“.

Passend dazu steht auf dem Banner, mit dem sich die Aktivisten vor dem frisch besprühten Sylter Gebäude präsentierten: „Daher fragen wir zum wiederholten Male: Herr Scholz, für wen machen Sie Politik?“

Die Sprühaktion der Letzten Generation auf Sylt reiht sich ein in die Kampagne der Aktivisten gegen Superreiche – auch in Bayern sollen wohl verstärkt Proteste geplant sein.

Transparenzhinweis und Richtigstellung: In einer früheren Version des Textes hieß es, Ralf Schumacher sei selbst vor Ort gewesen und habe die Aktion der Letzten Generation gefilmt. Dies stimmt nicht. Herr Schumacher hat ein Videomitschnitt einer unbekannten Person vor Ort auf Instagram gepostet und aus der Ferne die Aktion kommentiert. Er selbst war nicht zugegen.