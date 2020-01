Zoll kontrolliert Supermarkt: Algerier wird sofort festgenommen - das ist der Grund

In Gelsenkirchen haben Beamte des Hauptzollamts Dortmund einen Supermarkt kontrolliert. Dabei ist den Zöllnern ein Algerier ins Netz gegangen.

In Gelsenkirchen hat der Zoll einen Supermarkt kontrolliert.

Die Beamten haben dabei einen algerischen Staatsbürger angetroffen.

Der Mann ist ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland unterwegs.

Bereits am 23. Januar kam es zu der Kontrolle der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Dortmund in einem Supermarkt in Gelsenkirchen. Das berichtet 24VEST.de*. Unter den Mitarbeitern befand sich unter anderem ein Algerier, der in dem Geschäft als Aushilfe beschäftigt wurde. Allerdings war diese Beschäftigung alles andere als legal.

Kontrolle in Gelsenkirchen: Algerier ohne Aufenthaltstitel

Denn: Um in Deutschland arbeiten zu dürfen, "benötigen algerische Staatsangehörige einen Aufenthaltstitel, der zur Ausübung einer Tätigkeit berechtigt", erklärt der Zoll in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung.

Genau das konnte der 36-jährige Mann jedoch nicht nachweisen: Er verfügte weder über den gültigen Aufenthaltstitel für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit noch über die Aufenthaltsgenehmigung in der Bundesrepublik Deutschland.

Algerier erwartet nach Kontrolle in Gelsenkirchen ein Strafverfahren

Wie sich herausstellte, befindet sich der Algerier bereits seit 2015 in Deutschland. Er soll in diesem Jahr unter der Angabe falscher Personalien eingereist sein und soll versucht haben, hierzulande Asyl zu beantragen.

Gegen den 36-jährigen Mann aus Algerien wurde in der Folge ein Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Außerdem wurde er vorläufig festgenommen. Nun entscheidet die Ausländerbehörde darüber, wie es mit dem weiteren Verbleib des Mannes weitergeht.

Arbeitgeber muss nach Zoll-Kontrolle in Gelsenkirchenebenfalls mit Strafe rechnen

Auch den ehemaligen Arbeitgeber des Mannes erwartet ein Strafverfahren wegen der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der illegalen Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne gültige Arbeitsgenehmigung.

In Gelsenkirchen kam es erst kürzlich noch zu einem Großeinsatz der Polizei: Ein bewaffneter Masken-Mann hat hier eine Spielhalle überfallen. Der Räuber floh mit Bargeld, eine Angestellte musste ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nun zwei Autofahrer. In Gelsenkirchen-Resse wurde ein 52-jähriger Mann Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Der Täter schlug ihn mit der Faust ins Gesicht, flüchtete jedoch ohne Beute.

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

rath