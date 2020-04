Gelsenkirchen: SEK-Beamter bei Polizeieinsatz erschossen 

In Gelsenkirchen kam es bei einem SEK-Einsatz zu einem Schusswechsel zwischen Polizei und einem Verdächtigen. Der Mann soll durch die Haustür einen Polizisten erschossen haben.

Gelsenkirchen - Bei einem SEK-Einsatz am frühen Mittwochmorgen wurde in Gelsenkirchen ein Polizist getötet. Als die Polizei versuchte, in das Haus eines Verdächtigten einzudringen, kam es zu einem Schusswechsel. Der 29-jährige Mann soll nach Informationen der „Bild“ durch die Haustür mindestens zwei Schüsse auf die Beamten gefeuert haben.

Einer der Schüsse habe den Beamten durch die Armöffnung seiner Schutzweste tödlich in den Brustkorb getroffen. Die Polizei habe daraufhin zurückgeschossen, ohne den Mann allerdings zu treffen. Der angeschossene Beamte wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, erlag dort aber knapp eine Stunde später seinen Verletzungen. Er gehörte zum SEK-Münster.

Ein Kollege ist bei einem Polizeieinsatz in #Gelsenkirchen tödlich verletzt worden. Wir trauern mit seinen Angehörigen, Freunden und Kollegen und sind in Gedanken bei Ihnen. pic.twitter.com/g9Zmx5IziU — Polizei NRW BO (@polizei_nrw_bo) April 29, 2020

Der mutmaßliche Schütze ließ sich laut „Bild“ nach dem Schusswechsel widerstandslos festnehmen. Hintergrund des Einsatzes sei ein Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachts auf Rauschgiftbesitz und -handel gewesen. Um Neutralität zu wahren wurden die Ermittlungen in diesem Fall von der Polizei Krefeld aufgenommen, die bereits eine Mordkommission gegründet hat.

