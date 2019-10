Polizei fahndete nach Räuber - bei Verkehrsunfall schnappen die Handschellen  

Er gab vor eine Mietwohnung zu besichtigen, dann griff er eine Frau an und fesselte sie. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen. Jetzt war er in einen Unfall verwickelt.

Die Polizei Gelsenkirchen fahndet seit dem 11. Oktober 2019 nach einem Tatverdächtigen.

Wer diesen Mann sieht, sollte direkt den Notruf 110 wählen. Die Polizei warnte davor den 30-Jährigen anzusprechen oder festzuhalten.

Update vom 17. Oktober 2019: Wegen Verdachts des schweren Raubes fahndete die Polizei Gelsenkirchen nach einem 30-Jährigen. Bei einem Verkehrsunfall bei Ahrensburg in Schleswig-Holstein konnte der Gesuchte am Mittwoch (16. Oktober) festgenommen werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Polizei fahndet mit diesem Foto: Wenn Sie diesen Mann sehen wählen Sie sofort den Notruf

Erstmeldung vom 11. Oktober 2019:

Gelsenkirchen - Er hat eine Frau angegriffen, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Nun sucht die Polizei Gelsenkirchen mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen David W. Gleichzeitig die Polizei dringend davor den 30-Jährigen anzusprechen oder festzuhalten. Die Bevölkerung wird gebeten sofort den Notruf 110 zu wählen.

Raubüberfall bei Wohnungsbesichtigung in Gelsenkirchen

Am Mittwoch (9. Oktober 2019) soll der Flüchtige eine 52-jährige Frau angegriffen und beraubt haben. Der 30-Jährige gab vor sich für eine Mietwohnung an der Buschgrundstraße in Gelsenkirchen-Buer zu interessieren und vereinbarte für 13 Uhr einen Besichtigungstermin mit der geschädigten Immobilienmaklerin, berichtet die Polizei.

Während der Besichtigung bedrohte der Mann die 52-Jährige mit einem Messer, verletzte und fesselte sie. Anschließend flüchtete er mit dem erbeutetem Auto, Bargeld und weiteren Wertgegenständen in unbekannte Richtung.

Der gesuchte David W. ist, laut Polizei, Patient einer Therapieeinrichtung und zuvor aus der Klinik abgehauen.

Polizei Gelsenkirchen warnt vor Tatverdächtigen

Es wird dringend davor gewarnt, den 30-Jährigen anzusprechen oder ihn festzuhalten. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten direkt den Notruf 110 zu wählen oder die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache) zu verständigen.

ml