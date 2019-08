Gelsenkirchener Ladendieb rastet aus - als die Polizei einschreitet, eskaliert er richtig

Alkoholisiert auf Beutetour

© Friso Gentsch/dpa

In Gelsenkirchen wurde am Samstagabend ein Ladendieb auf frischer Tat in einem Supermarkt ertappt. Doch statt seine Taten zu gestehen, eskalierte der Mann völlig.