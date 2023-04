Geldtransporter in Lübeck überfallen – Täter mit Schusswaffe auf der Flucht

Von: Sebastian Peters

In Lübeck am Hutmacherring wurde ein Geldtransporter überfallen. (Symbolfoto) © Rainer Jensen/dpa

In Lübeck wurde am Hutmacherring ein Geldtransporter überfallen. Drei bislang unbekannte Täter entwaffneten den Mitarbeiter des Unternehmens und flohen mit einem weißen Kastenwagen.

Lübeck – Am Mittwoch, 12. April 2023, kam es in Lübeck gegen 11:34 Uhr zu einem Überfall auf einen Geldtransporter. Auf dem Hutmacherring traten drei bislang unbekannte Personen an einen Geldtransporter heran, als dieser gerade von einem Mitarbeiter ausgeladen wurde. Die Tatverdächtigen konfrontierten den Angestellten des Unternehmens und nahmen dessen Schusswaffe an sich.

Geldtranstproter am Hutmacherring in Lübeck überfallen – Täter könnten bewaffnet sein

Mit einem weißen Kastenwagen flüchteten die Täter anschließend. Wie hoch die Beute ist, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen. Der Mitarbeiter blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei Lübeck warnt nun ausdrücklich vor den drei flüchtigen Personen. Die Täter können weiterhin die scharfe Schusswaffe mitführen. Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Zeugen umgehend den Polizeinotruf 110 kontaktieren.

Im Umkreis des Hutmacherringes hat die Polizei eine umfangreiche Fahndung eingeleitet. Ein Hubschrauber der Bundespolizei kreist über große Teiler der angrenzenden Autobahnen.