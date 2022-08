Anzeige gegen Lauterbach erstattet – er reagiert gelassen

Von: Anika Zuschke

Hat Lauterbach gegen die Isolationspflicht verstoßen? Der Gesundheitsminister reagiert gelassen auf die Anzeige. © Kay Nietfeld/dpa

Hat Lauterbach während seiner Covid-Infektion gegen die eigenen Corona-Regeln verstoßen? Eine Anzeige wurde bereits erstattet – doch er reagiert gelassen.

Berlin – Der Gesundheitsminister Karl Lauterbach steht seit Beginn der Corona-Pandemie regelmäßig im Fokus der Medien – meistens aufgrund der Bekanntgabe von neuen Corona-Regeln, wie der Maskenpflicht im Herbst 2022. Doch scheint sich das Blatt nun plötzlich zu wenden: Denn in den vergangenen Tagen wurden zunehmend Vorwürfe laut, dass sich Lauterbach bei seiner eigenen Corona-Erkrankung nicht an die Regeln gehalten habe. Der Gesundheitsminister reagiert aber gelassen auf die Anzeige.

Hat Lauterbach gegen Isolationsregeln verstoßen? Marcel Luthe erstattete Anzeige

Was genau ist vorgefallen? Lauterbach hat am 5. August auf Twitter verkündet, dass er trotz „großer Vorsicht“ an Corona erkrankt sei. Vier Tage später sagte er dann der ARD, dass er zwar „noch nicht ganz fit“, aber wieder negativ ist – und tweetete: „Hoffe, die Genesung ist bald komplett.“ Am 10. August beendete er schließlich seine Isolation für einen Kabinettsbesuch, wie t-online.de berichtet.

Damit fing der Ärger an, denn die Isolationsregeln des Robert-Koch-Instituts (RKI) hätte er damit zwar erfüllt, aber nicht die in Berlin geltende Corona-Verordnung. Denn dort darf die Isolation nur vor Ablauf der zehn Tage beendet werden, wenn man mindestens 48 Stunden lang keine Symptome mehr hatte. Der ehemalige Abgeordnete Marcel Luthe erstattete daraufhin Anzeige gegen Lauterbach, da er seiner Ansicht nach zu früh aus der vorgeschriebenen Isolation gekommen sei. Luthe gehe es dabei laut der Berliner Zeitung um „Gleichbehandlung von Bürgern und dem Gesundheitsminister“.

Lauterbach reagiert gelassen und verteidigt sein Handeln: Er sei nur nicht ganz fit gewesen

Karl Lauterbach reagiert darauf jedoch gelassen. In einem Gespräch mit dem Spiegel sagte er: „Es wird vollkommen zu Recht gefragt, ob ich gegen Isolationsregeln verstoßen habe. Denn wer das tut, gefährdet seine Mitmenschen.“ Doch habe er keine Symptome mehr gehabt, keine Hals- oder Kopfschmerzen – die ihm zufolge auch durch das Schlucken des Corona-Medikaments Paxlovid schneller abgeklungen seien – und infolgedessen seine Isolation nicht zu früh beendet. Nur sei er eben einfach noch nicht ganz fit gewesen. Auch das Bundesgesundheitsministerium bestätigte der Welt auf Nachfrage, dass Lauterbach vor seinem Kabinettsbesuch 48 Stunden symptomfrei gewesen sei.