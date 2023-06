Ex-Mönch heiratet ehemalige Nonne: „Welch ein Geschenk, solch eine Liebe zu erfahren“

Von: Kai Hartwig

Was lange nicht sein durfte, wurde für einen früheren Mönch und eine einstige Nonne schließlich wahr. Sie feierten ihre Hochzeit – nach Jahrzehnten im Kloster.

München – Es klingt im ersten Moment nach einer verbotenen Liebe. Ein langjähriger Franziskaner-Mönch hat eine Frau geheiratet, die viele Jahre als Nonne in einem Benediktinerinnen-Kloster verbrachte. Doch Ulrich Heinen (67) und seine Gattin Beate (78) sind seit einiger Zeit nicht mehr als Diener Gottes unterwegs, sondern führen ein weltliches Leben.

Ex-Mönch heiratet ehemalige Nonne – nach 42 Jahren in einem Kloster

Beide heirateten am Samstag (17. Juni) in Koblenz (Rheinland-Pfalz). Unter den Augen von 35 Hochzeitsgästen gingen der frühere Mönch und die ehemalige Nonne den Bund der Ehe ein. Das war ihnen lange Zeit verwehrt, denn als Geistliche unterlag das Paar dem Zölibat. Geistlichen innerhalb der katholischen Kirche werden Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit vorgeschrieben. Wer gegen das Zölibat verstößt, etwa durch eine Beziehung mit einem Mann oder einer Frau oder eine Schwangerschaft bzw. Vaterschaft, darf sein Amt nicht länger ausüben und wird suspendiert.

Soweit kam es allerdings bei Ulrich und Beate Heinen erst gar nicht. Beide kehrten dem Kloster-Leben nach einiger Zeit den Rücken. Beate Heinen war 1963 Nonne geworden, verließ ihr Benediktinerinnen-Kloster im hessischen Rüdesheim jedoch elf Jahre später. Sie arbeitete anschließend als Künstlerin und wurde 1983 Mutter einer Tochter.

Ulrich Heinen hielt seinem Franziskaner-Kloster etwas länger die Treue. Seit 1977 lebte er als Mönch in Waldbreitbach (Rheinland-Pfalz). Erst 2019 erklärte er seinen Mitbrüdern, dass er ausziehen werde – nach 42 Jahren als Geistlicher. Der Grund war seine künftige Frau, die er bereits 2009 kennengelernt hatte. Per Brief fragte er die Künstlerin, ob sie an einem Podiumsgespräch im Kloster teilnehmen wolle. Die Ex-Nonne sagte zu und beide verliebten sich ineinander.

Früher Mönch und Nonne, jetzt Ehepaar: „Welch ein Geschenk, solch eine Liebe zu erfahren“

Zunächst durfte niemand davon wissen, nach zehn Jahren heimlicher Zuneigung und zahlreichen Telefonaten entschied Ulrich Heinen sich für seine große Liebe und gegen das Kloster. „Diese Trauung ist für Beate und mich ganz besonders“, meinte der (zumindest kirchlich) frischgebackene Ehemann gegenüber der Bild. Standesamtlich hatte das Paar bereits am 19. März 2020 geheiratet. Der frühere Mönch ergänzte: „Wir wollten unser Ja-Wort vor Gott und den Menschen bekennen. Welch ein Geschenk, solch eine Liebe zu erfahren!“

Und die wurde auch zum Inhalt eines Buches, welches Ulrich und Beate Heinen zusammen mit Journalistin Heidi Friedrich 2023 veröffentlichten. Der Titel: „Wenn Nonne & Mönch die Liebe finden.“ (kh)