Studie: Corona-Pandemie hat Gehirne von Jugendlichen altern lassen – aus Stress

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Die Corona-Pandemie sorgt bei junge Menschen oft für psychische Probleme. Doch auch ihre Gehirne zeigen Veränderungen. (Symbolbild) © frank11 via imago-images.de

Eine Studie zeigt, dass die Corona-Pandemie erhebliche Veränderungen an den Gehirnen von Jugendlichen verursacht hat. Die Hirne sind schneller gealtert – offenbar durch Stress.

Stanford – Die Coronavirus-Pandemie hat große Auswirkungen auf die Psyche der Menschen. Sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche sind durch sie häufiger von psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Essstörungen betroffen als noch vor der Coronvirus-Pandemie. Die Wartezeiten für Therapie-Plätze sind zurzeit daher auch entsprechend lang.

Doch nicht nur die Gefühlswelt, sondern auch die Gehirne junger Menschen sollen sich als Folge der Pandemie verändert haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA.

Gehirnstrukturen von Jugendlichen haben sich durch die Corona-Pandemie verändert

Wie US-Forscher der Universität Stanford anhand ihrer Studie zeigen konnten, wiesen die Gehirnstrukturen der untersuchten Teenager eindeutige physische Veränderungen auf. Das Expertenteam um Dr. Ian Gotlib hatte bereits vor der Corona-Pandemie eine Langzeituntersuchung mit 163 Kindern begonnen. Ursprünglich hatten sie erforschen wollen, wie sich Depressionen in der Pubertät auf das Gehirn auswirken.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Doch mit dem Aufkommen von Covid-19 haben die Wissenschaftler das ursprüngliche Forschungsziel angepasst und fortan ihr Augenmerk darauf gelegt, welchen Einfluss die Coronavirus-Pandemie auf die Denkapparate junger Menschen hat. Im Magnetresonanztomographen (MRT) zeigte sich, dass die Hirne der Teenager einen dünneren Kortex aufwiesen sowie größere Ausdehnungen von Hippocampus und Amygdala.

Gehirne der Jugendlichen sind schneller gealtert – durch den Stress wegen der Corona-Pandemie

Außerdem waren die Gehirne durch den pandemiebedingten Stress schneller gealtert. Das Gehirn einer 16-Jährigen weise also beispielsweise die charakteristischen Merkmale eines Gehirns einer 19-Jährigen auf. Der Hippocampus ist der Teil des Gehirns, der für das Lernen und Erinnern zuständig ist. In der Amygdala werden dagegen Emotionen verarbeitet.

In der Corona-Zeit standen die Teenager plötzlich vor erheblichen Einschnitten und Veränderungen ihres Alltags. Damit können sie möglicherweise schlechter umgehen als Erwachsene. „Die Pubertät ist so schon eine Zeit des raschen Umbaus im Gehirn und sie ist auch so schon häufig mit psychischen Problemen, Depressionen und riskantem Verhalten verbunden“, erklärt Studienautor Jonas Miller. Durch die Coronavirus-Pandemie verstärkten sich solche Tendenzen möglicherweise.

Auch ohne Coronavirus.Pandemie oft psychologische Probleme: Pubertät bei Jugendlichen Zeit des raschen Umbaus im Gehirn

Welche Auswirkungen diese strukturellen Veränderungen des Gehirns konkret haben, müsse nun weiter erforscht werden, sagen die Studienautoren. Vor allem das schnellere Altern der Hirne sei ein Ansatz, der verfolgt werden sollte, um die Gehirnentwicklung der Jugendlichen zu erforschen. Es sei allerdings schwer, vergleichbare Aussagen zu finden, da die Pandemie die gesamte Welt betroffen habe. Dadurch gebe es keine Kontrollgruppe zum Vergleich, die ohne die Corona-Einflüsse ausgekommen sei, erklärt Dr. Gotlib dem Mitteldeutschen Rudnfunk (MDR) zufolge.

Jugendliche leiden seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt unter Depressionen und Angststörungen

Da die untersuchten Jugendlichen seit Pandemiebeginn auch verstärkt unter Depressionen, Angststörungen und anderen psychischen Problemen litten, soll die Studie nun langfristig mit denselben Probanden fortgeführt werden. So erhoffen sich die Wissenschaftler noch weitere Erkenntnisse über die Langzeitfolgen der Coronavirus-Pandemie auf die Gehirne der jungen Menschen. Die Studienergebnisse sind in der Fachzeitschrift Biological Psychiatry erschienen.