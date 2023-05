Urlaub in den Niederlanden: Diese Orte sollten Sie unbedingt besuchen

Von: Vivian Werg

Die Niederlande sind ein beliebtes Reiseziel der Deutschen. Windmühlen, Tulpen, Naturschutzgebiete – das beliebte Nachbarland hat noch weitaus mehr zu bieten.

Bremen – Die Niederlande zählt zu den beliebtesten Nachbarländern in Deutschland. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Demnach wurde das Land von 17 Prozent der über 18-Jährigen aus den neun Nachbarn Deutschlands als Reiseziel ausgewählt.

Dass Urlaub in den Niederlanden sich großer Beliebtheit erfreut, ist nicht verwunderlich. Ob ein Urlaub am Meer, ein Städtetrip oder eine Reise mit dem Mini-Camper und Hund – die Niederlande ist vielfältig und so facettenreich, dass nicht nur Aktivurlauber, Badegäste und Kulturinteressierte gleichermaßen auf ihre Kosten kommen.

Doch fernab der Touristenmagneten wie Amsterdam, Den Haag oder Maastricht, gibt es einige Orte, die Reisende laut Reisereporter.de unbedingt besuchen sollten – sechs Geheimtipps im Überblick.

Urlaub in den Niederlanden: Das sind die sechs schönsten Orte, die Sie unbedingt besuchen sollten

Bunte Blütenteppiche, lange Sandstrände und pulsierende Städte – die Niederlande hat viele abwechslungsreiche Ziele zu bieten. Folgende sechs Orte sollten Sie bei Ihrem nächsten Niederlande-Urlaub unbedingt besuchen:

Ministadt Bronckhorst – die kleinste Stadt der Niederlande: In Bronckhorst scheint die Zeit stillzustehen. Hier leben nur etwa 150 Einwohner (seit 1482 besitzt der Ort das Stadtrecht), aber der Ort ist mit seinen verwinkelten Gassen und der mittelalterlichen Schlosskapelle so entzückend, dass man ihn gesehen haben sollte. Auch das Charles-Dickens-Museum ist ein Besuch wert. Umgeben ist der Ort von Weiden und Feldern und der Ijssel, die mit einer kleinen Fähre überquert werden kann.

Nicht weit von Bronckhorst entfernt, liegt die Stadt Nijmegen. Die auf sieben Hügeln erbaute Stadt gehört zu den ältesten des Landes. Bereits die Römer siedelten hier. Im Mittelalter ließ Karl der Große ab dem Jahr 777 die kaiserliche Burg Valkhof errichten, von ihr ist heute nur noch die Schlosskapelle erhalten. Im Kur- und Verwöhnzentrum Sanadome versprechen warme Thermalquellen Erholung. Grevelingenmeer , an der Grenze zwischen den Provinzen Zeeland und Zuid-Holland: Hier kann man Flamingos in freier Wildbahn bestaunen. Die beste Sicht auf die Flamingos hat man vom Deich bei Oude-Tonge. Im Oktober ist während der „Grevelingweek“ ein ganzer Thementag (der „rosa Sonntag“) sogar den Flamingos gewidmet. Schon auf der Fahrt in die Niederlande kann man sie sehen: Die Kolonie wohnt zwischen Ende April und August westlich von Münster im Naturschutzgebiet Zwillbrocker Venn nahe der Grenze zu den Niederlanden.

: De Tuinen ist der größte Gartenideen-Park Europas, er liegt zwischen den Flüssen Maas und Waal. Hier kommen Garten-Fans auf ihre Kosten: mehr als 200 verschiedene Schaugärten und eine Vielzahl an Experten, die rund ums Thema Gartengestaltung Rede und Antwort stehen. Almere: Hier gibt es abwechslungsreiche, modernste und unkonventionelle Baustile zu entdecken. Wo heute Almere steht, war vor gar nicht allzu langer Zeit noch Wasser, das der Zuiderzee. Diese wurde durch Eindeichung zum Ijsselmeer, Teile wurden trockengelegt. Die Stadt befindet sich vier Meter unter dem Meeresspiegel, geschützt wird sie durch viele Kilometer lange Deiche.

Quelle: Reisereporter.de, Infranken.de

Urlaub in den Niederlanden: An diese Regeln sollten Sie sich halten – sonst könnte es teuer werden

Deutschlands Nachbarland ist immer eine Reise wert. Allerdings sollten einige Regeln beachtet werden, sonst könnte der Urlaub ziemlich schnell teuer werden. Wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) informiert, wurden zum 1. März die Bußgelder für Verkehrssünder um rund zehn Prozent erhöht. So kann der Blick auf das Handy, während der Autofahrt, schon 380 Euro statt 350 Euro kosten. Auch das Kiffen ist in der Amsterdamer Altstadt nun verboten. Ab Mitte Mai darf demnach kein Joint mehr auf der Straße geraucht werden. Das Kiff-Verbot ist, wie die Stadt sagt, eine Maßnahme gegen die Probleme durch Massentourismus.

Wie der ADAC weiter schreibt, gilt seit dem 1. Januar auch eine Helmpflicht für Mopeds und Leichtkrafträder mit einer Höchstgeschwindigkeit von maximal 25 km/h. Wer sich nicht an die Helmpflicht hält, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen.

Viele sehenswerte Städte sind von der deutschen Grenze schnell erreicht und das kann einiges an Reisekosten sparen. Geht aber Urlaub, ganz ohne schlechtes Gewissen? Mit einfachen Tipps können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern. Mit dem Zug lassen sich zudem auch Top-Urlaubsziele erreichen – manche auch mit dem Nachtzug. Camping-Urlauber aufgepasst: Je nach Zielland fallen die Kosten häufig unterschiedlich hoch aus. (Vivian Werg)