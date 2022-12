Gefahr durch Glatteis: Schulen in Osthessen dicht

In Hessen waren am Montagmorgen vielerorts die Straßen glatt. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es in Hessen am Montagmorgen zu Einschränkungen im Bahn- und Flugverkehr. Wie die Lage in Osthessen ist, erfahren Sie hier:

Glatteis sorgt für Ausfälle im Flug- und Bahnverkehr: Nur wenige Blechschäden in Osthessen

Fulda - Gefährliches Glatteis hat in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche viele Orte in Hessen heimgesucht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte auch für die osthessischen Landkreise eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben.

Nicht nur in Fulda hatte das Glatteis am Montagmorgen Folgen, wie fuldaerzeitung.de berichtet.

Aus Sicherheitsgründen war in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben worden. Auf den Straßen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden.