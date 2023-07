13 / 23

Im Raum Berlin durchkämmt die Polizei die Straßen. Eine Löwin soll sich dort herumtreiben. Anwohner wurden gewarnt. „Ich war mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und soll jetzt hier an der Stelle nicht mehr weiterfahren, weil es eine frei laufende Löwin in dem Bereich geben soll“, berichtet ein Bürger aus Kleinmachnow in Brandenburg im Gespräch mit NonstopNews. Er könne kaum glauben, dass sich tatsächlich eine Raubkatze nahe Berlin herumtreibe. „Rechnet man jetzt nicht unbedingt damit. Denkt man eher an einen Aprilscherz oder Vergleichbares.“ © Fabian Sommer/dpa