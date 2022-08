Hundehalter aufgepasst: Diese fünf Regeln aus dem Gassi-Gesetz 2022 müsst ihr kennen

Von: Yannick Hanke

Seit Anfang 2022 müssen sich Hundehalter in Deutschland mit einer neuen Hundeverordnung arrangieren. Fünf Regeln vom Gassi-Gesetz sind dabei elementar.

Berlin – Da wird ja der Hund an der Leine verrückt: Das Herrchen oder das Frauchen muss im Rahmen vom Gassi-Gesetz 2022 so einiges beachten. Denn seit Anfang des Jahres gibt es wichtige Änderungen für Freunde der Vierbeiner, die das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) eingeführt hat. Noch 2021 begründete die damalige Bundesministerin Julia Klöckner (CDU) die neuen Regeln, die im Gassi-Gesetz fixiert sind, wie folgt: „Haustiere sind keine Kuscheltiere – ihre Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden“. kreiszeitung.de blickt auf die fünf zentralen Regeln im Gassi-Gesetz 2022.

Gassi-Gesetz 2022: Hunde brauchen genug Bewegung, Auslauf und aktive Zuwendung

Bekanntlich brauchen Hunde neben viel Liebe und Zuwendung vor allem ausreichend Bewegung und Auslauf. Dementsprechend müssen Hundehalter in Deutschland, so schreibt es das Gassi-Gesetz 2022 vor, mit ausgewachsenen Exemplaren zweimal am Tag sowie für mindestens eine Stunde im Freien spazieren gehen. Da des Menschen bester Freund aber auch nicht vereinsamen soll, müssen sich Besitzer mehrmals am Tag in „ausreichender Dauer“ um ihren Hund oder ihre Hündin kümmern. Alternativ kann eine Betreuungsperson engagiert werden.

Darüber hinaus regelt das Gassi-Gesetz 2022 aber auch, dass sich Hundehalter täglich aktiv mit ihren Vierbeinern beschäftigen. Das kann beispielsweise in Form von Spielen geschehen, der Kreativität sind in dieser Hinsicht keine Grenzen gesetzt. Und für Welpen im Speziellen gilt, dass man sich mindestens vier Stunden am Tag um sie kümmern muss.

Gassi-Gesetz 2022: Hunden muss ein Blick ins Freie ermöglicht werden

Das Gassi-Gesetz 2022 legt aber nicht nur fest, dass Hunde durch ihre Besitzer mehr Zeit im Freien verbringen sollen. Nach der aktuellen Verordnung soll auch immer die Möglichkeit bestehen, von ihrem Heim aus ins Freie gucken zu können. Das machen Hunde schließlich gerne, um sich zu beschäftigen, ihre Umwelt zu beobachten und ganz allgemein, um ihre Neugierde zu befriedigen.

Gassi-Gesetz 2022: Anbindehaltung von Hunden verboten

Eine Regelung, die das Gassi-Gesetz 2022 vorschreibt und mit Sicherheit zahlreichen Tierfreunden gefallen wird: Schon seit Jahresanfang ist es verboten, Hunde rund um die Uhr an einer Kette angebunden oder mit einer Laufleine auf einem Grundstück zu halten. Dies war für viele ein Akt der Tierquälerei, der jetzt untersagt ist. Wäre ein Hund nur noch angebunden, wäre schließlich nicht mehr gewährleistet, dass er sich auch ausreichend bewegen kann.

Gassi-Gesetz 2022: Stachelhalsbänder für Hunde nicht mehr zulässig

Ein weiteres Verbot, was durch das Gassi-Gesetz 2022 besteht: Stachelhalsbänder oder andere schmerzhafte Mittel und Methoden, um sich Hunde gefügig zu machen, sind gemäß der neuen Verordnung ebenfalls nicht mehr zulässig.

Gassi-Gesetz 2022. Qualzucht von Hunden darf nicht mehr zur Schau gestellt werden

Zu guter Letzt hält das Gassi-Gesetz 2022 folgende Neuerung bereit: Hunde, die Qualzuchtmerkmale aufweisen, dürfen nicht mehr auf Veranstaltungen oder Ausstellungen präsentiert werden. Hiermit sind deformierte Körperteile gemeint, fehlende Gliedmaße oder jene, die umgestaltet wurden. Konkret geht es hierbei um Rassen wie Möpse oder Französische Bulldoggen, die oftmals durch ihre Zucht Schmerzen oder körperliche Schäden erlitten haben.