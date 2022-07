Gaskrise: Wohnungskonzern rät Mietern zu „warmer Wolldecke“

Von: Carolin Gehrmann

Wenn es nach einigen Wohnkonzernen geht, muss man in diesem Winter zur Wolldecke greifen, um zu Hause nicht zu frieren. (Symbolbild) © IMAGO / Paul von Stroheim

Der Wohnungskonzern LEG sieht wegen der Gaskrise harte Zeiten auf Mieter zukommen: Ein „Wärmeverzicht“ wird im Winter wohl nötig sein. Eine Wolldecke könnte helfen, sagt der LEG-Chef.

Bremen – Wenn es nach dem Chef des Düsseldorfer Wohnungskonzerns LEG, Lars von Lackum, geht, dann wird es in Mietwohnungen im Winter aufgrund der drohenden Gaskrise in Deutschland ein Stückchen kälter. Der Manager findet, dass den Menschen mit aller Deutlichkeit gesagt werden müsste, dass in Zeiten des Ukrainekrieges und der daraus resultierendem Gaskrise Verzicht angesagt sei. „Das wird ein Wärmeverzicht sein – das muss man klar politisch aussprechen“, machte er gegenüber dem Handelsblatt deutlich.

Ein Pullover dürfte seiner Meinung nach nicht ausreichen, um im Winter in den eigenen vier Wänden nicht zu frieren. Mietern gibt von Lackum daher noch einen gutgemeinten Tipp mit auf den Weg in die kalte Jahreszeit: Es werde wohl „noch eine warme Wolldecke vonnöten sein“. Denn er und andere Große aus der Branche fordern von der Politik ein Gesetz, das es den Vermietern ermöglicht, die Vorlauftemperatur der Zentralheizungen zu reduzieren – und zwar möglichst rasch.

Gaskrise in Deutschland: Großvermieter brauchen gesetzliche Möglichkeit für das Drosseln der Temperaturen

Die Heizvorgaben für Vermieter zu senken, hält er im Zuge der möglichen Gaskrise in Deutschland für alternativlos. „Wir brauchen für den Winter eine gesetzliche Möglichkeit, die Temperaturen stärker als bisher absenken zu dürfen“, erklärt er. Gleichzeitig weist er aber auch darauf hin, dass jeder einzelne in der Krise gefragt sei. „Wenn sich am Heizverhalten nichts ändert, die Heizung voll aufgedreht wird und die Fenster zur Temperaturregulierung geöffnet werden, dann werden wir nicht viel Energie einsparen können.“

Die LEG verfügt über 166.000 Wohnungen, in denen rund 500.000 Menschen leben. Rund zwei Drittel der Wohnungen verfügen über Gasheizungen. Weil der Wille der Mieter, Energie und Heizkosten zu sparen, möglicherweise nicht ausreichen könnte, ist der LEG-Chef der Ansicht, dass die Vermieter per Gesetz mehr Kompetenzen erhalten sollten und es ihnen erlaubt sein sollte, selbst am Thermostat zu drehen. Mieterverbände sind empört über diesen Vorschlag und wittern hier ganz andere Motive.

Deutscher Mieterbund: „LEG will Gewinne ihrer Aktionäre sichern, statt ihren Verpflichtungen nachzukommen“

„Die LEG sucht die Gewinne ihrer Aktionäre zu sichern, statt ihren sozialen Verpflichtungen nachzukommen“, entgegnet Jutta Hartmann, die Sprecherin des Deutschen Mieterbunds, nach Information von Spiegel Online. Sie sieht die Verantwortung im Hinblick auf die Gaskrise in Deutschland klar bei den Vermietern, die es oftmals versäumt hätten, die Zentralheizungen in ihren Häusern auf dem neuesten Stand zu halten. Durch diese Maßnahme ließe sich ein großer Teil der Kosten und des Energieverbrauchs einsparen.

Außerdem gebe es in Bezug auf die Mindesttemperatur in Mietshäusern eine aktuell geltende Rechtsprechung und Urteile, in denen klare Vorgaben festgelegt wurden. Während der Heizperiode müsse tagsüber das Erreichen von mindestens 20 bis 22 Grad garantiert sein. In der Nacht reichten laut Mieterbund auch 18 Grad aus. Alles darunter sei ein Mietmangel.

Gaskrise in Deutschland: Mietern drohen Nebenkostenabrechnungen in Höhe von ein bis zwei Monatsmieten

Doch von Lackum sieht ohne diesen „gesetzlichen Freibrief, ... Mietern die Heizung herunterzuregeln“, wie der Spiegel schreibt, ein noch viel gravierendes Problem auf die Bewohner der Häuser seines Konzerns zukommen: erhöhte Nebenkostenabrechnungen in Höhe von ein bis zwei Monatsmieten zusätzlich – was viele seiner Mieter finanziell überfordern würde.

Ein Brancheninsider stellt eine andere Vermutung auf, was noch hinter dieser wohlmeinenden Aussage vor der anstehenden Gaskrise in Deutschland im Winter stecken könnte: „Die Vermieter müssen für die Beheizung ihrer Häuser in Vorleistung treten. Für einige Unternehmen ist das aktuell sehr teuer, weil die Abschlagszahlungen ihrer Mieter noch auf den alten Preiskalkulationen beruhen.“ Man wolle sich „die lästigen Forderungen nach modernen – und teuren – Heizanlagen vom Hals halten“, um die Rendite nicht zu gefährden, berichtet der Spiegel.

Da wegen der gedrosselten Gaslieferungen aus Nord Stream 1 und der generellen Unsicherheit auf dem Energiemarkt die Preise für Gas gerade enorm ansteigen, sind viele Menschen in Deutschland bereits in den Sparmodus übergegangen. Wie das am besten geht, erklären viele Verbraucherzentralen anhand hilfreicher praktischer Tipps.

Alternativen zur Gasheizung sind wegen der Gaskrise in Deutschland gefragt

Fest steht: Das Gas aus Russland ist für Europa keine Energiequelle mehr, auf die Verlass ist. Die politische Debatte, wie man diese Energie am besten ersetzen könnte, auch um Putin den Geldhahn für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zuzudrehen, wird derzeit noch heiß geführt. Eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Viele Menschen suchen deshalb bereits nach sinnvollen und kostengünstigen Alternativen zur Gasheizung.

Ein generelles Verbot von Gasheizungen, das von der Ampelregierung eigentlich für das Jahr 2024 geplant worden war, gehört nun allerdings auch der Vergangenheit an, wie jetzt bekannt wurde. Der Wechsel zur Wärmepumpe, die ohne fossile Brennstoffe auskommt, kann dennoch unter bestimmten Umständen sinnvoll sein.

Verbraucherzentralen raten außerdem zu Öl-Radiatoren, die mit einem speziellen, Wärme übertragenden Öl arbeiten und daher weder Gas noch so hohe Mengen an Strom benötigen wie zum Beispiel Elektroheizungen. Am Ende bleibt auch immer noch der warme Pullover oder der Griff zur guten alten Wolldecke – aber lieber nicht vom Vermieter verordnet.