Gas- und Strom-Härtefälle: So hilft der Staat

Von: Johannes Nuß

Teilen

Energie ist so teuer wie noch nie. Viele können ihre Gas- oder Stromrechnungen nicht mehr bezahlen. Für Härtefälle stellt der Staat 10 Milliarden zur Verfügung.

Berlin – Preise von weit mehr als 18,9 Cent pro Kilowattstunde Gas, bei Strom sind es sogar im Bundesdurchschnitt 31,89 Cent je kWh und mehr: Viele in Deutschland, sowohl Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen, wissen bereits nicht mehr, wie sie ihre Rechnung für Gas oder Strom bezahlen sollen. Betroffenen will die Politik nun helfen und mit weiteren Mitteln unter die Arme greifen, neben den sowieso schon bereitgestellten Mitteln wie die Energiepreispauschale und der Soforthilfe im Dezember oder der Gas- und Strompreisbremse ab Januar. Insgesamt will die Bundesregierung dafür rund 10 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen, berichtet, die Bild. Profitieren sollen auch Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser.

Gas- oder Stromrechnung zu hoch: Staat will Zugang zu Bürgergeld in Energiekrise erleichtern

So soll laut dem Bericht in Erwägung gezogen werden, Mieterinnen, Mietern und Nutzern von eigenem Wohnraum das Bürgergeld zugänglich zu machen. Damit dies beantragt werden kann, sollen Betroffene nachweisen, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können und somit finanziell überfordert sind in der Energiekrise aufgrund der hohen Kosten. Ebenso sollen auch diejenigen von der Hilfe profitieren, die auf spezielle Heizmittel wie etwa Holzpellets oder ähnliches, die ebenfalls in den vergangenen Monaten immer teurer geworden sind, angewiesen sind.

Wer seine Rechnung für Energie nicht mehr bezahlen kann, soll mit Bürgergeld unterstützt werden. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Nachgewiesen werden soll das ganze laut dem Bericht mit Rechnungen vom Einkauf der Heizmittel. Gas- und Stromkunden sollen die Überlastung anhand ihrer Nebenkostenabrechnung belegen müssen. Dazu will die Ampel fast alle Regeln beim Bürgergeld ausschalten – in Bezug auf Fristen und Vermögensschonung. Statt der wie bisher geplanten 40.000 Euro Schonvermögen, will man überhaupt nicht ans Ersparte rangehen. Die Regelung soll rückwirkend für drei Monate gelten, die Fäden der Aktion sollen bei den Jobcentern und Sozialämtern zusammenlaufen. Für diesen Bereich will der Staat 500 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Energiekrise: Selbständige, kleinere und mittlere Unternehmen sollen Gas- und Stromkosten erstattet bekommen

Neben Otto Normalverbraucher will die Bundesregierung dem Bericht der Bild zufolge auch Selbständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen stützen. Hierfür stellt die Ampel rund eine Milliarde Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zur Verfügung. Damit sollen Betroffenen eine Abschlagszahlung für Strom und Gas erstattet werden. Dafür muss allerdings nachgewiesen werden, dass sich die Energiekosten zwischen Juni und November 2022 mindestens für drei Monate vervierfacht haben. Das gilt auch während Gas- und Strompreisbremse; allerdings nur für Unternehmen, die äußerst energieintensiv wirtschaften müssen.

Hilfe für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen: Hilfsfonds für hohe Energiekosten wird eingerichtet

Ebenso in der Planung der Bundesregierung sollen laut dem Bericht der Bild auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen betroffen sein. Besonders Kliniken waren im Zuge der Energiekrise und der hohen Inflation immer mehr in Schieflage geraten. Um dies aufzuhalten, will die Ampel rund 8 weitere Milliarden Euro in die Hand nehmen und einen Hilfsfonds installieren.

Diese soll dann sowohl Pflegeeinrichtungen als auch Krankenhäusern zur Verfügung stehen und vorerst bis April 2024 laufen. Das Geld kommt ebenfalls aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Wie die Bild schreibt, sollen die Einrichtungen die Kosten, die ihnen durch erhöhte Strom- und Gaspreise entstanden sind, teilweise direkt erstattet bekommen. Darüber hinaus ist eine Einmalzahlung geplant.