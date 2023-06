Gas und Bremse auf Parkplatz verwechselt? Autofahrer (86) verletzt zwei Menschen schwer

Von: Erik Scharf

Ein Autofahrer erfasst auf einem Parkplatz zwei Menschen. Er verwechselt mutmaßlich Gas und Bremse. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Riedstadt – Schlimmer Vorfall in Südhessen: Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall am Freitag (30. Juni) in Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) kam zu einer Kollision zwischen drei Fahrzeugen. Bei dem Zusammenstoß auf dem Parkplatz eines Restpostenmarktes wurden laut Angaben der Polizei zudem eine 72 Jahre alte Frau und ein 73 Jahre alter Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein 86 Jahre alter Autofahrer verlor gegen 11.30 Uhr laut aktuellen Ermittlungen die Kontrolle über sein Fahrzeug beim Rangieren und prallte daraufhin gegen zwei weitere Autos.

Autofahrer erfasst Menschen auf Parkplatz – Möglicherweise Gas und Bremse verwechselt

Die verletzte Frau wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 73-jährige Mann erlitt schwerere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 86-jährige Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, teilte die Polizei Südhessen am Freitagabend in Riedstadt mit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob der 86 Jahre alte Fahrer auf dem Parkplatz in der Bertha-von-Suttner-Straße möglicherweise Gas und Bremse verwechselt haben könnte. Weitere Details zu den genauen Umständen des Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt. (esa)

