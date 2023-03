„Gärten des Grauens“: Warum Schottergärten eine Gefahr für den Menschen sind

Von: Nadja Austel

Schottergärten wie dieser haben einige Nachteile. © Screenshot / instagram.com/gaerten.des.grauens

Die „Gärten des Grauens“ des Biologen Ulf Soltau sind auf Social Media weithin bekannt. Doch nicht jeder weiß: Es geht ihm gar nicht um die fragwürdige Ästhetik.

Hannover – Graue Steine auf grauen Steinen, das ist die Ästhetik der in Deutschland immer beliebteren Schottergärten. In deutschen Vorgärten werden sie angelegt, und zwar immer häufiger, sagt der Biologe Ulf Soltau. Seit mehreren Jahren sammelt er auf Facebook – und mittlerweile auch Instagram – Bilder der „Gärten des Grauens“, wie er sie getauft hat.

Im Interview sagte er gegenüber RadioBremen allerdings: „Es geht mir nicht um ästhetische Aspekte – das ist gar nicht mein Thema.“ Der Vorgarten habe eine etwa 150-jährige Geschichte, in der das Phänomen des Schottergartens ein relativ neues sei. Es habe innerhalb der letzten zehn Jahre eine Entwicklung eingesetzt, „die naturferner gar nicht mehr sein kann“, so Soltau. Denn um die Vorgartenfläche aus Kies unkrautfrei zu halten, wird der natürliche Boden häufig zunächst mit einer Plastikfolie abgedeckt.

„Gärten des Grauens“ – Problematischer Trend im Vorgarten

Die Gartenbesitzer würden sich davon vor allem versprechen, dass Steine pflegeleichter wären als Pflanzen. Was nicht zutreffend ist, so Soltau. Denn auf den Steinen kann sich Moos bilden, das sich nur mit Hochdruckreinigern problemlos beseitigen lässt. Auch gibt es viele Unkrautarten, die zwischen den Steinen Wurzeln schlagen – trotz Folienbarriere zum Erdreich. Und spätestens, wenn sich im Herbst verwehtes Laub zwischen den Steinen verfange, bilde sich dort ohnehin über den Winter Hummus, so der Biologe.

Die „Gärten des Grauens“ des Biologen sind weithin bekannt. Doch es geht ihm nicht um die fragwürdige Ästhetik. © Imago/Charles Yunck

Im Bereich der Kreativität sind die Schotter-Gärtner mitunter eigenwillig. Sowohl Fotos von Steingärten mit aufwändigen Mustern aus verschiedenfarbigem Kies, Sand und Glas werden dem Betreiber der Sammlung „Gärten des Grauens“ regelmäßig zugesendet. Aber auch Reihen von Gartenzwergen auf Schotter. Nichts scheint zu absurd.

Schottergärten: Nichts fürs Auge – und auch nicht für die Umwelt

So sehr die Bilder auch zum Schmunzeln anregen, so ernst sind die Probleme, die dieser Gartentrend verursacht. Um dem Unkraut beizukommen, würden viele Schotter-Gärtner auf das Spritzen von Glyphosat zurückgreifen. Der Unkrautvernichter ist in Deutschland nur auf sogenannten gärtnerischen Nutzflächen erlaubt, so Biologe Soltau weiter. Also auf gesunden Böden.

Auch für die Artenvielfalt und das Klima sind die Steingärten ein Problem. Durch die Versiegelung könnten keine Pflanzen mehr wachsen, in der Folge fehle es Insekten und Vögeln an Nahrung, sagte Stefan Petzold vom Naturschutzbund (Nabu)

Schottergärten: Die „Gärten des Grauens“ haben zahlreiche negative Auswirkungen

Zudem erhitzen sich Schottergärten im Sommer auf bis zu 70 Grad, so Petzold. Die Steine speichern diese Hitze des Tages auch über Nacht. „Entsprechend ist dann die Umgebungsluft auch deutlich heißer“, erklärt er. Das führe zu Veränderungen des Klimas eines Areals, also etwa eines Grundstückes, und diese Veränderung reiche auch bis in die Nachbargrundstücke hinein.

Auch sorgen die versiegelten Böden oft dazu, dass Regenwasser nicht nach und nach abfließen kann. Es können dadurch leichter Überschwemmungen der Schotterflächen entstehen. Teilweise führen diese Sicker-Barrieren auch dazu, dass Keller bei Starkregen schneller geflutet werden.

Natürlicher Boden hingegen funktioniere wie ein Schwamm, erklärt Petzold: Das Wasser versickert und steht Pflanzen später zur Verfügung. Bei wasserdichten Schottergärten fließe der Niederschlag oberirdisch direkt in die Kanalisation ab. „Das ist natürlich auch bei möglichen Starkregen-Ereignissen, die wegen der Klimakrise zunehmen, eine deutlich höhere Belastung der Kanalisation“, sagt Petzold.

Mehrere Bundesländer haben aufgrund dieser vielfältigen negativen Auswirkungen, die Schottergärtnerei verboten. Einige Hausbesitzer sehen das als Eingriff in ihr Privateigentum. Doch unlängst entschied zumindest das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg laut Bericht des NDR: Baubehörden in Niedersachsen dürfen Schottergärten verbieten. (na/dpa)