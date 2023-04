Fußgänger findet leblosen Mann - Wetter erschwert Spurensuche

Polizei-Einsatz in Fulda: Dort wurde am Mittwoch ein lebloser Mann gefunden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Illustration

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Fuldaer Aschenberg. Dort wurde am Mittwochmorgen ein lebloser Mann gefunden. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Die Polizei war am Mittwoch in der Adenauerstraße am Aschenberg in Fulda im Einsatz. „Anlass war die Mitteilung eines Zeugen über eine leblose Person im Bereich eines Fußweges“, hieß es in einer Erstmeldung der Beamten um 9.20 Uhr. Als die Einsatzkräfte gegen 8 Uhr eintrafen, hätten diese nur noch den Tod des 38-jährigen Mannes feststellen können, so die Polizei.

Wie der aktuelle Ermittlungsstand zur Todesursache ist, berichtet fuldaerzeitung.de.

Die Kriminalpolizei Fulda und die Staatsanwaltschaft Fulda haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Ermittlungen gehört auch die Spurensuche. Die schlechten Wetterbedingungen erschweren diese aber, wie es am Einsatzort heißt. Deshalb sei auch ein Spürhund hinzugezogen worden. Das Polizeipräsidium hat ein Hinweistelefon für Zeugen eingerichtet. Wer etwas zum Vorfall sagen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0661) 1054444 zu melden.