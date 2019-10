Fußballspiel: Fan-Streit in Nordthüringen eskaliert - Mehrere Verletzte

Eine Seniorin musste nach einem Fußballspiel in Nordthüringen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Fußballspiel in Nordthüringen hat mehrere Verletzte gefordert. Die Fangruppen waren aufeinander losgegangen.

Eine 79-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Wochenende bei der Begegnung zwischen Bad Frankenhausen und Sondershausen in der Thüringenliga, wurde aber erst am heutigen Mittwoch öffentlich gemacht.

Frau stürzt über hohen Betonabsatz - weitere Fans fallen auf sie

Bei dem Gerangel zwischen den Gruppen stieß ein Unbekannter gegen die Seniorin. Sie stürzte dabei über einen hohen Betonabsatz in die Tiefe. Weitere Fans verloren dort ebenfalls das Gleichgewicht und stürzten auf die Frau.

Mindestens fünf Verletzte

Mindestens fünf Fußballfans wurden dadurch leicht verletzt. Die Polizei in Artern sucht nun Zeugen, die sich das Fußballspiel angeschaut haben und möglicherweise das Gerangel und den Sturz der Rentnerin mit einem Handy aufgenommen haben.

Polizei bittet um Handyfotos und -videos

Sie werden von der Polizei gebeten, ihr Video- und Bildmaterial der Polizei zur Verfügung zu stellen. Die Polizei in Nordthüringen hat unterdessen gleich mehrere Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.