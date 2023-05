Fußball-Liga für Übergewichtige: „Nicht nur die Dicken, die über den Platz rollen“

Von: Jens Greinke

„Wir jubeln so oder so“: Die Pfundskerle Menden verlieren gegen Waltrop 1:3. © Ina Fassbender/AFP

In NRW gibt es eine neue Fußball-Liga. Wer hier mitspielen will, muss Übergewicht haben. Die „Pfundskerle Menden“ spielen mit Herz, fliegendem Wechsel und großer Selbstironie.

Waltrop/Menden – Es sind jetzt noch gut 40 Minuten bis zum Anstoß, da wird es für den Trainer der Pfundskerle Menden (NRW) Zeit, den Matchplan für das heutige Spiel vorzustellen. In der Kabine wabert der strenge Sportlergeruch ganzer Fußballergenerationen, bis soeben ist aus der Musikbox tatsächlich die Originalversion von „Fußball ist unser Leben“ ertönt, als Nils Kalthoff anhebt: „Also, Jungs! Der Gegner kommt heute viel durch die Mitte. Die haben vorne einen Windschnittigen, der ist gewaltig“, warnt der 34-Jährige seine Spieler und verordnet als Spielsystem ein „3-1-3“. Kalthoff rät: „Viel laufen! Vielleicht auch mal ein Schuss aus der zweiten Reihe! Ansonsten wie immer: Spaß haben!“

Vor allem die letzte Aufforderung ist ein Mantra, das sich die Pfundskerle aus Menden auferlegt haben. Klar, sie spielen wettbewerbsmäßig Fußball, seit April in einer eigenen Liga mit Hin- und Rückrunde – doch den Spielern, die alle ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben, geht es um etwas anderes. „Im Unterschied zum normalen Amateurfußball ist bei uns nicht die Leistung das Ausschlaggebende. Bei uns spielt jeder“, sagt Nils Kalthoff. Und: „Unsere wichtigsten Kriterien sind Bewegung, Spaß und das Mannschaftsgefühl.“

Das Auswärtsspiel bei den Vikings in Waltrop hat nun begonnen, die Pfundskerle gelten als krasse Außenseiter. „Die spielen schon seit drei Jahren zusammen, wir erst seit November“, sagt Kalthoff und blickt hinüber zur gegnerischen Seite. Auch ansonsten gibt es eine Unwucht im Kräfteverhältnis: Den Mendenern stehen heute nur drei Auswechselspieler zur Verfügung, dem Gegner hingegen sieben. Das ist ein großes Handicap, da in der Liga der Übergewichtigen ein „fliegender Wechsel“ wie beim Eishockey erlaubt ist. Man sei ja schließlich schneller außer Puste, wie einer der Pfundskerle anmerkt.



Bundesweit die erste Liga für Übergewichtige Die erste „Übergewichtigen Fußball-Liga“ in Deutschland ist im April 2023 gestartet. Ihr gehören sechs Teams aus NRW an. Die Spieler wiegen in der Regel über 100 Kilogramm und müssen einen Body Mass Index (BMI) von mindestens 30 aufweisen. Gespielt wird auf dem Kleinfeld, die Spieldauer beträgt zwei Mal 35 Minuten. Jede Mannschaft steht mit sieben Feldspielern und einem Torwart auf dem Platz und kann fliegend ein- und auswechseln. Den Ball ins Rollen für die Liga der Übergewichtigen brachten die Heavy Kickers des PSV Bork im Jahre 2019. „Schon damals hatten wir den Wunsch, andere zu motivieren, ähnliche Teams zu gründen“, sagt Mitgründer Mike Kraus. Aktuell laufen auch bereits Gespräche mit Verbänden, zum Beispiel mit dem Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW). Das Ziel: Die 1. Übergewichtigen-Fußball-Liga soll auch formell eine offizielle Liga werden.

Das körperliche Defizit war für die meisten der Spieler, die heute in Waltrop auf dem Kunstrasen stehen, der Grund, sich einer Mannschaft für Übergewichtige anzuschließen. „Wenn man als Übergewichtiger in eine Alt-Herren-Mannschaft geht, da laufen sie einem alle davon. Die wiegen ja nur ein Drittel von mir“, sagt beispielsweise Daniel von den Pfundskerlen, sein grünes Trikot spannt bedenklich: „Hier spielen wir alle auf dem gleichen Level. Es ist spannend, die Entwicklung zu sehen und zu spüren, wir kommen gemeinsam weiter nach vorne.“

Fußball-Liga für Übergewichtige: Mindestens 100 Kilogramm und BMI von 35

Für dumme Sprüche wie „Eine Bratwurst zum Aufwärmen“ brauchen die Spieler keine lästernden Zuschauer, die liefern sie mit viel Selbstironie selbst. So wie nach drei Minuten, als die Waltroper Wikings die erste dicke Torchance haben und einer der Mendener Spieler sagt: „Gut, dass ich heute meine Blutdruck-Tablette genommen habe.“



Und gut, dass die Mendener so einen reaktionsstarken Keeper haben. Dennis vereitelt die Chancen der scheinbar übermächtigen Vikings am Fließband, und Daniel ruft: „Tagsüber Super-Torwart, nachts Altenpfleger.“ Nach 35 Minuten ist die erste Halbzeit um, in der Liga der Übergewichtigen ist die Spielzeit verkürzt. Die Pfundskerle haben zu ihrer eigenen Überraschung das 0:0 gehalten, und Daniel sagt grinsend in Richtung der hoch favorisierten Waltroper: „Das tut denen richtig weh.“



Die Pfundskerle hatten sich erst im November des vergangenen Jahres gegründet und stehen unter dem Dach der DJK GW Menden. „Erst wurden wir belächelt. Da wurde gefragt: Was soll das? Mittlerweile sind wir im eigenen Verein eine feste Instanz und ähnlich gut angesehen wie die anderen Teams“, berichtet Kalthoff: „Weil die Leute sehen: Das sind nicht nur die Dicken, die da über den Platz rollen. Die gehen das Training schon sehr professionell an. Wir sind angekommen im Klub.“



Fußball-Liga für Übergewichtige: Pfundskerle Menden spielen mit großem Herzen und viel Ironie

Wie auch die gesamte Liga der Übergewichtigen, die im April mit sechs Teams aus NRW ihren Spielbetrieb aufgenommen hatte. Das Medieninteresse ist enorm, ein Kamerateam vom ZDF dreht von der Seitenlinie aus. Und sogar die Sponsoren sind mittlerweile auf die „dicken Fußballer“ aufmerksam geworden. So spielen und trainieren die Teams der Liga mittlerweile mit Bällen eines Fairtrade-Herstellers aus Bayern. Auch der „Kicker“, Deutschlands Fußball-Bibel, hat schon über die Übergewichtigen-Liga berichtet. Das schafft normalerweise keine Kreisliga-Mannschaft. „Das ist ein Ritterschlag“, sagt Kalthoff.

Als die Mendener den Ball in der 41. Minute an die Latte knallen, kreischen die beiden mitgereisten Spielerfrauen Lina und Anna auf: „Mega!“ Die beiden fiebern und jubeln an der Seitenauslinie mit, in einem Täschchen haben sie statt der gängigen Utensilien drei Dosen Vereisungsspray dabei. Die beiden unterstützen den Sport ihrer Partner Kevin und Daniel und haben mittlerweile eine regelrechte Wesensveränderung festgestellt, seit diese Fußball spielen. „Sie sind viel fröhlicher“, sagt Anna: „Zudem ist es gesund.“



Die öffentliche Aufmerksamkeit, die die übergewichtigen Fußballer auf sich ziehen, wollen sie laut Nils Kalthoff „nicht für unsere Beweihräucherung nutzen, sondern dafür, dass das Thema weiter gesponnen wird“. Es gebe viel zu wenige Angebote auch in den Vereinen. „Das ist das, was wir bewirken wollen. Dass sich mehr Leute finden und sich gerade die heimischen Fußballvereine, die oft mit vielen Mannschaften breit aufgestellt sind, davon überzeugen lassen, auch den Fußball für Übergewichtige für sich zu entdecken“, sagt der Trainer der Pfundskerle: „Es gibt viele ehemalige Spieler und auch viele, die noch nie vor den Ball getreten haben, die ein solches Angebot suchen. Die aber keine Mannschaft finden, in die sie reinpassen.“



Großes Medien-Echo auf Fußball-Liga für Übergewichtige

Mittlerweile sind die Vikings zwar durch einen Abstauber glücklich in Führung gegangen, doch als Ronny nach feinem Zuspiel in die Mitte drei Minuten später den Ausgleich für Menden erzielt, gibt es kaum ein Halten bei den Pfundskerlen: Alle reißen die Arme hoch, der Torschütze dreht jubelnd ab, Anna und Lina hüpfen an der Seitenauslinie. Statt wie befürchtet „zweistellig unterzugehen“, steht es auf einmal 1:1.



Es geht Drunter und Drüber in der Fußball-Liga für Übergewichtige: Die Pfundskerle Menden spielen gegen die Teutonia Vikings aus Waltrop. © Ina Fassbender/AFP

Zwar treffen die Vikings letztlich noch zwei Mal zum 3:1-Endstand, unter anderem auch durch den gewaltigen Windschnittigen. Und die Mendener vergeben bei ihrem regelrechten Powerplay in den Schlussminuten sogar noch mehrere, nunja, dicke Torchancen. Doch Daniel sagt: „Wir jubeln so oder so.“



So kommt es dann auch, die Mendener klatschen sich ab, klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und Daniel sagt: „Hammerhart! Das ist Motivation für die nächsten Spiele. Wir gehen nach vorne, wir gehen gemeinsam nach vorne.“



Wie das echte Pfundskerle eben so machen.