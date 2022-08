Müllsack voller Bargeld und Schmuck: Rentner darf 120.000-Euro-Fund behalten

Von: Marcel Prigge

Unter anderem diverse Ringe befanden sich in der Mülltüte, die der Rentner im vergangenen November in einer Hecke fand. Diese darf er nun alle behalten. © Polizeipräsidium Südosthessen

Es ist ein Fund, wie viele ihn sich wünschen: Ein Rentner hat Bargeld und Schmuck im Wert von 120.000 Euro in einer Hecke entdeckt. Jetzt darf er die Wertsachen behalten – völlig legal.

Hanau – Eindeutig ein Glücksgriff: Ein Rentner aus Hanau wollte nur den Müll aus einer Hecke entfernen. In dem gefundenen Müllbeutel befanden sich jedoch Bargeld und eine große Menge an Schmuck. Der Mann darf jetzt sogar seinen Fund behalten – weil kein Besitzer ermittelt werden könnte.

120.000-Euro-Fund: Rentner finde Bargeld und Schmuck und darf alles behalten

100.000 Euro Bargeld sowie Schmuck im Wert von 20.000 Euro: Das ist der Inhalt eines Müllbeutels, den der Rentner während Gartenarbeiten im vergangenen November in einer Hecke fand. Vermutlich hätten viele einen solchen Fund direkt für sich behalten, der Rentner jedoch übergab den Beutel der Polizei.

Rentner gibt Bargeld der Polizei: Beamte versuchen Besitzer ausfindig zu machen

Die Beamten versuchten mehrere Monate einen Besitzer ausfindig zu machen – doch niemand meldete sich. Glück für den Rentner, denn jetzt darf er die Fundsachen ganz legal behalten, wie der Hessische Rundfunk (HR) berichtet. „So sehen es die Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch vor“, berichtete ein Sprecher dem Rundfunksender bezüglich der Fundsache. Denn sechs Monate nach dem Fund geht das Eigentum an den Finder über.

Nach 120.000-Euro-Fund: Polizei sucht Besitzer des Bargelds – vergebens

Die Polizei habe den sogar öffentlich gemacht und das hat für zahlreiche Hinweise gesorgt. So meldeten sich laut HR Menschen, die den Fund mit einem Überfall auf eine Hanauer Kaserne in den 80er-Jahren in Verbindung brachten. Kurios, denn die Euro-Scheine, die in der Mülltüte entdeckt wurden, kann es zu dieser Zeit faktisch nicht gegeben haben. Weiter habe die Polizei die Bundesbank in die Ermittlungen miteingebunden. Die Hoffnung dabei: über die Nachverfolgung der Scheinnummer könnte ein Ausgabedatum und somit ein möglicher Empfänger herausgefunden werden. Aber auch das sei vergebens gewesen.

Polizei: Rentner erhält Lohn für richtige Verhaltensweise

Letzten Endes konnte kein valider Besitzer ausgemacht werden. Ein Happy End für den Rentner, der laut einem Polizeisprecher alles richtig gemacht habe. Er habe den Fund angezeigt, die Polizei habe alles in ihrer Macht Stehende getan und der Rentner habe für sein Verhalten den Lohn bekommen.