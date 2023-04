Fuldaer Bischof erlässt Dekret: Gemeinschaft darf keine Sakramente feiern

Teilen

Fuldas Bischof Michael Gerber hat ein Dekret gegen eine in Fulda ansässige Gemeinschaft erlassen. © Arne Dedert/dpa/Archivbild

Der Fuldaer Bischof Dr. Michael Gerber hat einer in Fulda ansässigen Gemeinschaft die Feier der Sakramente und der Eucharistie in ihren Räumlichkeiten untersagt. Die Hintergründe zu dem Dekret erfahren Sie hier:

Fulda - In dem im Amtsblatt des Bistums am Freitag veröffentlichten Dekret heißt es, die in Fulda ansässige Gemeinschaft „Geist und Sendung“ sei „in keiner Weise kirchlich anerkannt“, berichtet die Katholische Nachrichtenagentur (KNA). Um eine solche Anerkennung habe die Gemeinschaft bislang auch nicht nachgesucht.

fuldaerzeitung.de berichtet darüber, was den Fuldaer Bischof zu dem Dekret bewegt hat.

Die als eingetragener Verein organisierte Gemeinschaft beschreibt sich auf ihrer Internetseite als „ein modernes Kloster für alle“ mit „alltagsrelevanter Spiritualität“. Dort heißt es weiter: „Geist und Sendung ist eine benediktinische, katholische Gemeinschaft von jungen Erwachsenen und Familien aus dem gesamten Bundesgebiet. Als Familien, ehelos Lebende und Singles geben wir dem Glauben an Jesus Christus einen neuen Ausdruck.“