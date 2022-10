Spart Energie und Ressource: Bäckerei setzt mit der Vortag-Filiale auf nachhaltigen Konsum

In einer Vortag-Filiale können Kunden Backwaren vom Vortag für einen deutlich niedrigeren Preis kaufen. © Axel Heimken/dpa

Viele Lebensmittel landen im Müll. Einige Bäcker haben sich etwas einfallen lassen, um diese Verschwendung zu verringern. Das Konzept der Vortag-Filialen spart nicht nur Ressourcen, sondern auch Energie. Was genau dahinter steckt, können Sie hier nachlesen:

Fulda - Nachhaltig Backwaren kaufen und Geld sparen? Zahlreiche Bäckereien bieten in eigenen Ecken Brot vom Vortag billiger an. Einige wenige gehen noch weiter: Die Bäckereikette Happ in Osthessen mit Hauptsitz in Neuhof bei Fulda zum Beispiel betreibt auch ganze Filialen fast nur mit reduzierter Ware vom Vortag.

fuldaerzeitung.de erklärt, was es mit den Vortag-Filialen auf sich hat

Zahlreiche Medien in ganz Deutschland berichteten. Die „Bild“-Zeitung titelte etwa: „Spart Energie und Ressourcen - Bäcker verkaufen nur noch Brot vom Vortag“. Mit Blick auf die Energiekrise schrieb die Boulevardzeitung: „Es scheint ein Trend zu sein, der in den nächsten Wochen noch verstärkt an Bedeutung gewinnt.“