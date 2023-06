Ziviler Luftraum im Norden betroffen – NATO-Übung über Deutschland sorgt für Sperrungen

Von: Sebastian Peters

Teilen

Es ist die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der NATO. Die Air Defender 2023 Übung sorgt für große Luftraumsperrungen über Deutschland. Passagiermaschinen sind ebenfalls betroffen.

Niedersachsen – Unter dem Namen Air Defender 2023 führt die NATO eine Flugübung über Deutschland durch. Es sei die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der North Atlantic Treaty Organisation (kurz: NATO), so die Bundeswehr.

Wo wird die Air Defender 2023 geübt?

Von folgenden Stadtorten wird agiert:

Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein

Laage in Mecklenburg-Vorpommern

Wunstorf in Niedersachsen

Lechfeld in Bayern

Spangdahlem in Rheinland-Pfalz

Volkel in den Niederlanden

Čáslav in Tschechien

Die drei Hauptstandorte während Air Defender 2023 sind Hohn(Schleswig-Holstein), Wunstorf (Niedersachsen) und Lechfeld (Bayern).