„Für mich passt das nicht so richtig zusammen“: Was sagen Fans über Till Lindemann?

Von: Adriano D'Adamo

Viele Rammstein-Fans halten zu Till Lindemann, trotz schwerer Vorwürfe gegen den Sänger. Eine tz-Reporterin befragte Fans bei dem ersten von vier Konzerten in München nach ihrer Meinung.

München – Rammstein spielt vier Konzerte in München diese Woche. Trotz der großen Kritik an Frontsänger Till Lindemann besuchten zahlreiche Fans der Band das Konzert im Olympiastadion. tz-Redakteurin Katrin Basaran war vor Ort und hat die Besucher nach ihrer Meinung zu Lindemann gefragt.

Mehrere Frauen hatten zuletzt schwere Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk und der „Süddeutschen Zeitung“ beschrieben sie, wie junge Frauen offenbar gezielt für Sex mit dem Sänger rekrutiert wurden. Sie wurden demnach auf Konzerten und Instagram gezielt angesprochen, dann auf speziell für Lindemann organisierte Aftershowpartys eingeladen. Zwei Frauen sollen demnach außerdem von mutmaßlichen sexuellen Handlungen gesprochen haben, denen sie nicht zugestimmt haben sollen. Die Band wies die Vorwürfe inzwischen zurück.

Rammstein-Fans vor dem Olympiastadion in München. © Katrin Basaran

„Till Lindemann singt nicht im Kirchenchor“: Fans reisen extra aus Österreich für Rammstein an

„Es ist schwierig. Man weiß nicht, welcher Seite man glauben soll“, sagte eine 32-jährige Frau. Sie ging auf das Konzert, um die Musik zu genießen. „Ich habe keine Angst, dass mir sowas passiert“, fügte sie noch hinzu mit Hinblick auf die Vorwürfe gegen Till Lindemann. „Für mich passt es nicht so richtig zusammen. Privat soll er ja sehr spießig sein“, behauptet die Konzertbesucherin.

Ein Mann, begleitet von zwei Frauen, „fand die bisher immer lustig“. Es war bereits auf drei Rammstein-Konzerten. „Wir nehmen das nicht so ernst. Till Lindemann singt nicht im Kirchenchor. Wir haben keine Bedenken, auf das Konzert zu gehen. Im Zweifel für den Angeklagten.“

Diese Rammstein-Fans sind extra aus Österreich angereist. © Katrin Basaran

„Hier stehen zwei Meinungen gegeneinander“: Fans halten zu Rammstein-Sänger Till Lindemann

Drei Männer sind extra für das Konzert aus Österreich angereist. Sie erhofften sich von dem Abend, dass sie es rechtzeitig mit dem Zug zurück nach Salzburg schaffen. Für sie „ist es schwierig“. „Es ist unbewiesen und hier stehen zwei Meinungen gegeneinander. Künstler und Mensch müssen nicht identisch sein. Sollte es sich als wahr herausstellen, geht das gar nicht in Ordnung.“

Zusammen mit seiner Mutter besuchte ein 18-Jähriger aus Südtirol. Auch Teil der Gruppe waren der Freund der Mutter und ein Gleichaltriger. Für die jungen Männer war es das erste Rammstein-Konzert und freuen sich dementsprechend auf die Show. Für sie sind die Vorwürfe gegen Till Lindemann „Fake News“ und sie beharrten auf die Unschuldsvermutung für den Sänger. „Wir stehen zur Band.“

