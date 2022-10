„Für immer“: Joko und Klaas geben Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen ab

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Ereignisse im Iran überschlagen sich. Doch die Berichterstattung bleibt dürftig. Die Moderatoren Joko und Klaas wollen dazu beitragen, das zu ändern.

Berlin – Ursprünglich bekannt geworden sind die zwei Moderatoren Joko und Klaas am allerwenigsten mit politischen Aktionen und Inhalten. Besonders in den vergangenen Jahren haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Reichweite jedoch zunehmend dafür genutzt, auf Missstände aufmerksam zu machen. Davon gibt es unter anderem im Iran mehr als genug, was spätestens im Zuge der Iran-Proteste seit dem Tod von Mahsa (Zhina) Amini auch der westlichen Öffentlichkeit deutlich geworden sein dürfte.

Um das Bewusstsein für die Ereignisse vor Ort zu schärfen, geben die beiden Moderatoren ihre Instagram-Accounts nun an die iranischen Aktivistinnen Azam Jangravi und Sarah Ramani ab – langfristig.

ProSieben: Joko und Klaas wollen Iran-Protesten über Instagram mehr Aufmerksamkeit verschaffen

Auch in Deutschland waren Menschen in Berlin erst kürzlich zu Zehntausenden auf die Straßen gezogen, um sich mit den Iran-Protesten zu solidarisieren. Zuvor gab es bundesweit bereits einige weitere Veranstaltungen. Zu denjenigen, die sich solidarisch zeigen wollen, gehören auch zwei Moderatoren von ProSieben: Joko und Klaas wollen Iran-Protesten und der Situation vor Ort mehr mediale Präsenz verschaffen. Die ProSieben-Moderatoren erklärten in ihrer Sendung „Joko und Klaas 15 Minuten live“ nun, ihre Instagram-Accounts an iranische Aktivistinnen abzugeben. Dabei soll es sich nicht um eine einmalige Aktion handeln, vielmehr werden die Profile nachhaltig zur Verfügung gestellt.

Joko Winterscheidt (l) und Klaas Heufer-Umlauf unterstützen die Protestbewegung im Iran. © Daniel Karmann/dpa

Joko Winterscheidt sagte dazu in der Sendung: „(...) Wenn unsere Aufmerksamkeit effektiv sein soll, muss sie nachhaltig und verlässlich sein. Wir möchten, dass die Proteste in unserer Welt wahrnehmbar bleiben und unser gemeinsames Hinschauen Teil der internationalen Druckkulisse wird, die sich gerade im Netz formiert.“ Die Moderatoren erklärten auch, was für sie das schlimmste Szenario ihrer Aktion darstellen würde: dass niemand hinsieht.

Joko Winterscheidts Instagram-Profil geht an Azam Jangravi – Account von Klaas Heufer-Umlauf an Sarah Ramani

Wer die Profile in Zukunft zur Verbreitung wichtiger Informationen zum Iran und den Iran-Protesten bedienen wird, sagten die Moderatoren auch. Joko Winterscheidts Instagram-Account geht an Azam Jangravi. Jangravi hatte das Land nach Protesten gegen das Kopftuchgebot im Jahr 2018 verlassen müssen. Die Iranerin sagte: „Wir iranische Frauen kämpfen seit 43 Jahren für unsere Grundrechte. Wir haben keine Rechte über unseren eigenen Körper. Selbst auf der Straße unterwegs zu sein, ist für Frauen im Iran nicht sicher“. Wie es um die Lage steht, zeigt auch der Fall der iranischen Klettermeisterin Elnas Rekabi.

Klaas Heufer Umlauf gibt seinen Instagram-Account indes an Sarah Ramani ab. Ramani gehört der Bewegung „The Voice of the Streets“ an. Von einem nicht bekannten Ort führt die Social-Media-Aktivistin ein Profil, auf dem sie die Verhältnisse im Iran dokumentiert. Die Iranerin erklärte: „Ich nutze meine Plattform, um der Wahrheit Gehör zu verschaffen“. Die Hoffnung ist, dass in Deutschland all diejenigen, die Joko und Klaas bisher auf ihren Instagram-Profilen gefolgt sind, diese Wahrheiten künftig verstärkt zur Kenntnis nehmen.

Joko und Klaas: Iran-Solidaritätsaktion der ProSieben-Moderatoren verdeutlicht ein Problem

Joko und Klaas‘ Iran-Solidaritätsaktion verdeutlicht ein Problem: Zwar gibt es Berichte über die Ereignisse und Demonstrationen im Iran, jedoch ist die Berichterstattung – gemessen an der Dramatik der Lage – auch hierzulande überschaubar. Auch Sarah Ramani richtete sich bei Joko und Klaas mit einem deutlichen Appell an die Öffentlichkeit: „Bitte unterstützt uns und berichtet über die Menschen im Iran“, so die Aktivistin. In dem Land steht derzeit vieles auf der Kippe, die Demonstrierenden lassen sich von der Repression des Regimes nicht einschüchtern – das wiederum geht weiter mit großer Brutalität gegen Regimegegner vor.