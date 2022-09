Für fünf Euro ins Kino – Aktion kommendes Wochenende geplant

Von: Bona Hyun

Für fünf Euro ins Kino: Kommendes Wochenende ist eine besondere Aktion geplant. © Hannes P Albert/dpa

Hunderte Kinos machen bei der Aktion mit: Kommendes Wochenende können Besucher für fünf Euro in eine Kinovorführung.

Berlin – Hunderte Kinos planen ein Aktionswochenende. Die Branche will Leute überzeugen, die das Kino länger nicht besucht haben. Am 10. und 11. September kostet eine Vorführung jeweils fünf Euro. Das Kinofest soll nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) jährlich stattfinden. „Wir wollen einfach mal zeigen, was Kino alles kann. Und zwar in jeglicher Form“, sagte Verbandschefin Christine Berg vom HDF Kino.

Neben den günstigeren Preisen gebe es noch weitere Besonderheiten – wie beispielsweise eine Weinprobe zum Film oder ältere Klassiker auf der Leinwand. Ähnliche Kinofeste gebe es bereits in Frankreich, der Schweiz und in Spanien. Die Kinobranche erhofft durch die Aktion, vielen den Besuch ins Kino schmackhaft zu machen. Gerade, wenn man langer nicht mehr im Kino war. Zwar seien mehr Menschen wieder vorbeigekommen, doch im ersten Halbjahr wurden immer noch ein Drittel weniger Tickets verkauft, als vor Pandemiebeginn. Zahlreiche Kinos auch in Niedersachsen, wie das Kino in Syke, hatten sich nach Corona durchgekämpft.