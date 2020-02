Frontal-Crash in NRW: Focus kollidiert mit Transit – mehrere Schwerverletzte

Bei einem schlimmen Verkehrsunfall sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Zwei Fahrzeuge waren frontal und mit voller Wucht zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Bielefeld – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (11. Februar) in Bielefeld. Auf der Eckendorfer Straße sind zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. Mehrere Personen erlitten dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unglücksstelle. Die Bergung der Unfallbeteiligten war aufwendig und die Eckendorfer Straße in Bielefeld musste deshalb lange gesperrt werden, wie owl24.de* berichtet.

