Mädchen (3) treibt leblos im See - Badegäste reagieren blitzschnell

Badeunfall am Gederner See bei Friedberg: Ein Mädchen (3) treibt leblos im Wasser. Badegäste reagieren blitzschnell.

Friedberg - Am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr fanden Badegäste im Gederner See am Rand des Schwimmbereichs ein kleines Mädchen leblos im Wasser treibend. Sie zogen das Kind an Land und begannen sofort mit der Reanimation des Mädchens.

Diese verlief glücklicherweise erfolgreich. Die verständigten Rettungskräfte übernahmen die weitere medizinische Versorgung des Kindes, das mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Es handelt sich um ein 3-jähriges Mädchen aus Sachsen-Anhalt.

Badeunfall am Gederner See bei Friedberg: Polizei sucht Zeugen

Es besteht der Verdacht, dass das Kind unbeaufsichtigt mit weiteren Kindern am See spielte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden dringend weitere Zeugen gesucht.

Noch sind nicht alle Personen bekannt die das Kind im Wasser fanden und bei dessen Rettung mithalfen. Zudem werden Zeugen gesucht, die zum Hergang des Unfalls oder dem Geschehen in dessen Vorfeld Angaben machen können. Wer hat das Mädchen mit den Kindern vielleicht zuvor beobachten können? Die Polizei in Büdingen, Telefonnummer 06042-9648-0, bittet mögliche Hinweisgeber um schnellstmögliche Kontaktaufnahme. (chw)

