Klimakrise bedroht junge Generation - Aktivistin Luisa Neubauer sieht Zukunft massiv gefährdet

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer spricht im Interview mit der Frankfurter Rundschau über die Agenda der Klimabewegung.

Schülerstreik-Organisatorin Luisa Neubauer zeigt sich von der Begeisterung junger Menschen für die Bewegung „Fridays for Future“ nur teilweise überrascht. „Überrascht hat mich, dass wir fast aus dem Stand an den Freitagen bis zu 300.000 junge Menschen für die Klimastreiks mobilisieren konnten – ganz ohne Erfahrung, wie man so etwas organisiert“, sagte Neubauer im Interview mit fr.de*. Sie sei aber nicht davon überrascht, „dass sich so viele aus unserer Generation Sorgen um ihre Zukunft machen und das ausdrücken wollen. Sie ist durch die Klimakrise bedroht, das liegt doch auf der Hand.“

Das bisherige „Nichtstun dieser Regierung“ bezeichnete Neubauer als „absurd“: „Denn wir gehen auf die Straße um durchzusetzen, was die Regierung selbst unterschrieben hat, nämlich die Umsetzung des Weltklimavertrags von Paris.“

Dass sie selbst im Netz - vor allem unter dem Stichwort #Langstreckenluisa - zum Teil heftig angegriffen werde, lässt Neubauer nicht unberührt: „So wie dieser Hate im Netz abläuft, lässt so etwas niemanden kalt. Aber klar ist doch: Die Diskussion über meine Flugreisen soll ablenken von dem, um was es uns eigentlich geht.“

Das ganze Interview mit Luisa Neubauer lesen Sie bei fr.de*

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.