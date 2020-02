"Fridays for Future"-Demo an einem Donnerstag: Verkehrschaos erwartet

Am Donnerstag finden mehrere Züge der "Fridays for Future" Bewegung in Bielefeld (NRW) statt. Die Polizei warnt Verkehrsteilnehmer vor einem Verkehrschaos.

Wie der Name schon sagt, demonstrieren die Mitglieder von "Fridays for Future" normalerweise freitags. Doch nun finden sich am Donnerstag (13. Februar) etwa 5.000 Teilnehmer zu mehreren Demontrationszügen unter dem Motto "THEY DON'T REALLY CARE ABOUT US" im westfälischen Bielefeld zusammen.

Grund für die außerplanmäßigen Proteste ist die Wirtschaftskonferenz "Hinterland of Things", die in der Stadt abgehalten wird. Welche Auswirkungen die Demos auf die Stadt haben, lesen Sie bei owl24.de*.

*Owl24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.