Eltern von getöteter Luise veröffentlichen bewegende Anzeige - „Wir vermissen dich einfach“

Von: Nadja Zinsmeister

Die Familie der getöteten Luise (12) aus Freudenberg hat eine emotionale Traueranzeige veröffentlicht. Darin spricht sie auch einen Dank aus.

Freudenberg – Nach dem tragischen Tod der 12-jährigen Luise aus Freudenberg sitzt der Schmerz bei ihrer Familie tief. In einer Traueranzeige bringt sie ihre Trauer nun zum Ausdruck. „Der Tod ändert alles! Die Zeit ändert nichts“, steht in der Anzeige über Luises Namen geschrieben, wie auf Fotos von rtl.de und bild.de zu sehen ist. „Wir vermissen dich heute genauso wie am Tag deines Todes. Wir vermissen dich einfach. Unser Haus – so still. Dein Platz – für immer leer. Luises brutaler Tod hat zu unsagbarem Schmerz geführt.“

Freudenberg: Eltern von getöteter Luise veröffentlichen bewegende Traueranzeige

In ihrer Traueranzeige bedankt sich die Familie bei allen, die sie in der „schlimmsten Zeit“ ihres Lebens begleitet haben. Dazu zählen unter anderem alle Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, die das Mädchen nach ihrem Verschwinden rund um die Uhr gesucht haben. Ein weiterer Dank geht an die Polizei und den Opferschutz, der die Familie begleitet sowie an die „vielen anderen, die mit vereinten Kräften alles möglich gemacht haben, damit wir alle von Luise Abschied nehmen konnten“.

In der Nähe des Fundortes der ermordeten Luise F. aus Freudenberg wurden Blumen, Kerzen und weitere Gegenstände niedergelegt. (Archivfoto) © IMAGO/Rene Traut

Luises Tod habe der Familie und der Öffentlichkeit gezeigt, worauf es im Leben ankomme. „Aufeinander aufpassen, Respekt, Zusammenhalt und füreinander da sein.“ Vor allen in Momenten, in denen für manche eine Welt zusammenbricht. „So zählt dann das, was wirklich wichtig ist: die Liebe.“

Getötete Luise aus Freudenberg: Mordfall erschütterte ganz Deutschland

Am 22. März waren Familie und Freunde bereits für eine Trauerfeier in der evangelischen Kirche der Stadt zusammengekommen. Für Mitschüler und Freudenberger Bürger hatte es eine Tonübertragung des Gottesdienst in der Aula der Schule und auf dem Schulhof gegeben.

Luise wurde am 29. August 2010 geboren und starb laut der Anzeige am 12. März 2023. Die Zwölfjährige war von zwei etwa gleichaltrigen Mädchen in einem abgelegenen Waldstück mit mehreren Messerstichen getötet worden. Über die Motive der 12- und 13-Jährigen, die die Tat gestanden haben, wird die Öffentlichkeit vielleicht nie etwas erfahren. Die Ermittler halten sich zu den Hintergründen des Falls bedeckt, weil die mutmaßlichen Täterinnen selbst noch Kinder und somit nicht schuldfähig sind. Auch die Suche nach der Tatwaffe hat die Polizei mittlerweile aufgegeben.