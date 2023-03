Mutmaßlichen Täterinnen im Fall Luise könnte Schmerzensgeld drohen

Von: Victoria Krumbeck

Die mutmaßlichen Täterinnen im Fall der getöteten Luise sind strafunmündig. Dennoch könnten sie auf Schmerzensgeld verklagt werden.

Freudenberg - Der Mord an der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg lässt viele Menschen noch nicht los. Luises Familie wandte sich in einer Traueranzeige an die Öffentlichkeit. Am Mittwoch findet in einer Kirche die Trauerfeier des Mädchens statt, die jedoch nur für Familie und Freunde gedacht ist. Dass die Tat mutmaßlich von zwei Kindern begangen wurde, macht Luises Tod besonders dramatisch. Da sie noch strafunmündig sind, können die zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren nicht verurteilt werden. Ihnen könnte allerdings die Zahlung von Schmerzensgeld drohen.

Mord an Luise (12) aus Freudenberg - Mutmaßlichen Täterinnen könnte Schmerzensgeld drohen

Die zwei mutmaßlichen Täterinnen können nach dem deutschen Rechtssystem nicht belangt werden. Dennoch gibt es weitere Möglichkeiten, wie mit den Kindern verfahren wird. Der Jurist und Professor für Strafrecht und Kriminologie an der LMU München, Ralf Kölbel, erklärte Merkur.de, dass in solchen Fällen das Jugendamt tätig wird und sozialpädagogische Maßnahmen ergreifen kann.

Kerzen, Blumen und einige Kuscheltiere liegen an der Stelle im Wald, an der die Menschen in Freudenberg Abschied von Luise nehmen. © Christoph Reichwein/dpa

Die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen haben Freudenberg zusammen mit ihren Eltern verlassen. Ihr Aufenthaltsort ist unbekannt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft gaben bekannt, dass der Fall an das Jugendamt weitergegeben wird. Eine rechtliche Konsequenz wäre jedoch möglich: Wenn Luises Eltern sie darauf verklagen würden, könnte den mutmaßlichen Täterinnen die Zahlung von Schmerzensgeld drohen.

Schmerzensgeldzahlung an Luises Eltern möglich - Verjährung erst nach 30 Jahren

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) erklärt § 828, Absatz 3, dass Kinder über sieben Jahre zur Verantwortlichkeit gezogen werden dürfen. Allerdings müssen sie sich ihrer Tat bewusst sein, wie Rechtsanwalt Dr. Christian Gerd Kotz in einem Beitrag auf seiner Website erklärte. Sollte das Gericht die mutmaßlichen Täterinnen auf Schmerzensgeld verurteilen, müssten diese das Geld erst zahlen, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen. Die Ansprüche verjähren erst endgültig nach 30 Jahren, wie aus dem bussgeldkatalog.org zu entnehmen ist.

Den beiden vermeidlichen Täterinnen schlägt im Internet eine Hass-Welle entgegen. Trotz zahlreicher Warnungen der Polizei wurde die Identität der beiden Mädchen auf TikTok veröffentlicht. Die Polizei verfolgt strafrechtlich relevant Inhalte. (vk)