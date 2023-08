7 / 10

Regensburg hat mit dem Dom und der Steinernen Brücke nicht nur zwei überregional bekannte Wahrzeichen, die ganze Stadt ist ein Wahrzeichen – denn sie ist offiziell UNESCO-Welterbe. Sie gilt „deutschlandweit als am besten erhaltene mittelalterliche Großstadt“, schreibt auch das Stadtportal stolz auf der eigenen Website. Heute gilt Regensburg auch als Studentenstadt, rund 30.000 junge Menschen sind in Regensburg immatrikuliert. © Alexander Rochau via www.imago-images.de