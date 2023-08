25-Meter-Turm im Europa-Park eingestürzt – Video zeigt Schreck-Moment

Von: Sarah Neumeyer

Ein Blick auf das Areal der „High-Diving-Show ‚Retorno dos Piratas‘“ und der Attraktion „Atlantica SuperSplash“ nach einem Unfall am Montag im Europa-Park in Rust. © Annette Riedl/dpa

Im Europa-Park in Rust bei Freiburg sind am Montag sieben Menschen verletzt worden. Ein Gerüst ist bei einer Turmsprung-Attraktion zusammengebrochen.

Update vom 15. August 2023, 17.25 Uhr: Im Europa-Park in Rust sind beim Zusammensturz eines Sprungturm-Gerüsts am Montag mehrere Menschen verletzt worden, darunter Akrobatinnen und Akrobaten, die sich auf dem Gerüst oder dem Sprungturm befanden. Zwei der verletzten Artisten sind am Dienstag weiterhin im Krankenhaus, schwer verletzt sind sie laut Angaben der Polizei jedoch nicht. Ein Besucher des Freizeitparks filmte das Unglück und postete das Video auf Tiktok. Die Szenen zeigen den Moment des Unglücks: mehrere Menschen fallen von dem in sich zusammenkrachenden Gerüst ins Wasser, Teile der Kulisse schwimmen anschließend im Schwimmbecken herum, einige der Akrobaten laufen im flacheren Wasser zueinander und stützen sich gegenseitig.

Als Teil der Show „Retorno dos Piratas“ sprangen die Athleten mehrmals täglich aus bis zu 25 Metern Höhe in das 3,20 Meter tiefe Bassin und zeigten dabei Extrem- und Synchronsprünge. Bei den verletzten Akrobaten handelt es sich nach Angaben des Parks um Frauen im Alter von 18, 22 und 29 Jahren sowie einen 24- und einen 50-jähriger Mann. „Eine Person befand sich im Schwimmbecken, eine weitere auf dem Sprungturm und die restlichen Artisten auf der kleinen Burg mit den Sprungbrettern“, teilte der Sprecher mit. Die Schau „Retorno dos Piratas“ wird einem Parksprecher zufolge nicht mehr gezeigt.

Update vom 15. August 2023, 13.40 Uhr: Zwei verletzte Akrobaten sind nach einem Unfall an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei Freiburg am Dienstag noch im Krankenhaus geblieben. „Wir gehen nicht von schwereren Verletzungen aus“, sagte eine Polizeisprecherin weiter. Insgesamt hatten sich am Montag sieben Menschen verletzt, als ein Wasserbecken riss und daran befestigte Sprungtürme einstürzten.

Unter den Verletzten sind nach Angaben des größten Freizeitparks in Deutschland fünf Artisten: Frauen im Alter von 18, 22 und 29 Jahren sowie ein 24- und ein 50-jähriger Mann. Vier von ihnen waren Montag ins Krankenhaus gekommen. Zudem erlitten zwei Besucher den Angaben nach leichtere Verletzungen.

Die Polizeisprecherin sagte, der Unfallhergang werde noch ermittelt. Dazu würden Zeugen befragt und das Material begutachtet. Geklärt werden müsse noch, ob ein Sachverständiger zurate gezogen wird.

Update vom 14. August 2023, 21 Uhr: Bei einem Unfall Europa-Park in Rust bei Freiburg sind nach Angaben der Polizei sieben Menschen verletzt worden. Dabei handele es sich um fünf Artisten und zwei Besucher. Drei der Akrobaten kamen zur Abklärung ins Krankenhaus, wie eine Sprecherin am Abend mitteilte.

Schwerer Unfall im Europa-Park in Rust: Sprungtürme eingestürzt – Sieben Verletzte

Einem Parksprecher zufolge waren ein Wasserbecken gerissen und daran befestigte Sprungtürme eingestürzt. Demnach hatte sich ein mobiles Schwimmbecken der „High-Diving-Show ‚Retorno dos Piratas‘“ während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser sei in den See der Wasserbahn-Attraktion „Atlantica SuperSplash“ geflossen. An dem Wasserbecken seien bis zu 25 Meter hohe Podeste montiert, von denen aus Akrobaten springen.

Weil nach Austritt des Wassers die Stabilität fehlte, seien die Gerüste zusammengebrochen. Verschiedene Kulissenteile trieben anschließend im Bassin der Wasserbahn. Wo genau sich die Verletzten zum Zeitpunkt des Unfalls aufgehalten hatten, war zunächst unklar. Die Polizei teilte mit, die Hintergründe des Unfalls gegen 17 Uhr müssten noch ermittelt werden.

Schwerer Unfall im Europa-Park: Gerüst zusammengebrochen - Vier Verletzte

Erstmeldung vom 14. August 2023: Rust - Vier Menschen sind am Montag bei einem Unfall im Europa-Park in Rust bei Freiburg verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Gerüst zusammengebrochen, von dem aus Menschen in ein Wasserbecken springen sollten, sagte ein Polizeisprecher der dpa. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Offenbar ist ein 25 Meter hoher Sprung-Turm im Park zusammengestürzt. Das berichtet ein Parkbesucher gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Der Turm ist Teil der „High Diving“- Show „Retorno dos Piratas“ im portugiesischen Themenbereich. Teil der Show ist laut Angaben auf der Website des Europa-Parks, dass sich die „wagemutigen Turmspring-Akrobaten aus schwindelerregenden Höhen in die Tiefe stürzen“. Ein Sprecher des Parks teilte gegenüber der dpa mit, ein mobiles Schwimmbecken der Show habe sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet.

Unfall im Europa-Park in Rust: Wasser-Achterbahn geschlossen

Das Wasser sei in den See der Attraktion „Atlantica SuperSplash“ geflossen. Ein Besucher habe eine leichte Schürfwunde erlitten, weitere Besucher des Europa-Parks seien nicht betroffen gewesen. „„Atlantica SuperSplash“ wird in Kürze wieder in Betrieb gehen“, erklärte der Sprecher. Der Europa-Park in Rust ist der größte Freizeitpark in Deutschland.

Der Unfall im Europa-Park in Rust ist nicht das erste Unglück in diesem Jahr. Im Juli musste der Europa-Park aufgrund eines Feuers geschlossen werden. Im Juni ereignetet sich ebenfalls ein Unglück in einem Freizeitpark in Deutschland. Bei einem Brand im „Karls Erdbeerhof“ bei Berlin wurden zehn Menschen verletzt. (sne/dpa)