Frauen-Kleider für DB-Mitarbeiter – für mehr Diversität

Von: Teresa Knoll

Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der DB, verkündet auf LinkedIn die neue Kleiderordnung der Angestellten (Fotomontage) © dpa/Rolf Vennenbernd; Screenshot LinkedIn Richard Lutz; Montage Headline24

Große Neuerung bei der Deutschen Bahn: Mitarbeitende dürfen jetzt die gesamte Uniform-Kollektion tragen – egal ob Mann oder Frau. Lesen Sie hier, welches Problem Bahn-Kunden sehen:

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Entgenderfizierung ist getan: Ab sofort dürfen sämtliche Mitarbeitende der Deutschen Bahn (DB) auch in Baden-Württemberg ihre Unternehmensbekleidung unabhängig von ihrem Geschlecht wählen, sodass auch Männer Frauenkleider tragen können. Auf LinkedIn informiert Richard Lutz, der Vorstandsvorsitzende der DB, über die neue Uniform-Ordnung, die am Dienstag (1. November) in Kraft trat.

HEIDELBERG24 verrät, warum einige Bahn-Kunden wenig begeistert auf die neue Uniform-Regelung bei der DB reagieren.

„Come as you are: Mitarbeitende der Deutschen Bahn können seit gestern unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer geschlechtlichen Identität ihre Unternehmensbekleidung selbst wählen“, so Lutz. Jeder Mitarbeitende aller Berufsgruppen der DB, seien es Zugbegleiter, Lokführer oder Servicekräfte, dürfen ab sofort aus der kompletten Kollektion der schicken dunkelblauen und weinroten Bahn-Uniformen wählen. (resa)