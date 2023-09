Junge Frau ernährt sich vegetarisch – bis auf ihr selbst erlegtes Fleisch

Von: Yasina Hipp

Carolin W. mit einem Gewehr im Anschlag auf dem Hochsitz. © Privat

Sie ist Jägerin und Vegetarierin. Für Carolin W. keine Gegensätze, sondern eine sinnvolle Art, sich zu ernähren. Wie das funktioniert, erklärt sie im Gespräch.

Mönchengladbach – „Jagen ist nichts, was nur alte Männer machen können“, betont Carolin W. und lebt genau das aus. Die 30-Jährige aus der Eifel absolvierte vor vier Jahren ihren Jagdschein. Seitdem verbringt sie viel Zeit im Wald, sitzt stundenlang auf dem Hochsitz und erlegt Wildschweine, Rehe und Tauben. Das Besondere dabei: Carolin W. ernährt sich komplett vegetarisch – bis auf das Fleisch der Tiere, die sie selbst erlegt. Und damit ist sie „Jegetarierin“.

Zur Jagd gehört viel mehr als nur Tiere zu schießen

Unter dem Hashtag #Jegetarier oder #Jeganer sammeln sich auf Instagram mehr und mehr Beiträge. Carolin W. (deren Nachname auf ihren Wunsch nicht voll genannt wird) weiß, was hinter dem neuen Trend steckt. Für sie ist es aber wichtig, zunächst das Jagen als ihr Hobby zu erläutern. Hauptberuflich unterrichtet sie Englisch und Religion an einem Gymnasium, wie sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA berichtet. Erst durch ihren Mann ist sie zur Jagd gekommen und hat dadurch gelernt, dass Jagen viel mehr ist als nur Tiere zu schießen. Zur Jagd gehört unter anderem auch die Revier-Instandhaltung, Wildkameras anbringen und auswerten, Schäden in Feldern kontrollieren und Jagdunfälle betreuen.

Dennoch sind natürlich die Stunden auf dem Hochsitz besonders einprägsam. Wie sich die Sekunden vor dem Schuss anfühlen, beschreibt sie so: „Ich bin immer unglaublich aufgeregt vor jedem Schuss. Wenn ich merke, das passt, dann fängt mein Herz wie wild an zu rasen und ich muss erstmal ein paar Minuten ruhig atmen. Wenn ich dann die Entscheidung fälle, abzudrücken, muss ich mich erst einmal so weit beruhigen, dass ich sicher schießen kann. Die Hände sollten natürlich nicht zittern.“

Jäger und Jägerinnen in Deutschland Laut Zahlen des Deutschen Jagdverbandes gibt es rund 407.000 Jagdscheininhaber in Deutschland, vor zehn Jahren waren es noch 50.000 weniger. Zu den Aufgaben von Jägern und Jägerinnen gehören der aktive Natur- und Artenschutz, die Regulation der Bestände, das Wild-Monitoring und vieles mehr.

Jägerin: „Fleisch wächst nicht in der Plastikverpackung im Supermarkt“

Wenn das Tier erlegt ist, beginnt aber erst die eigentliche Arbeit: Bis man das Tier essen kann, ist noch einiges zu erledigen: die Organe werden herausgenommen, das Fell wird abgezogen und das Tier zerteilt. „Dieser ganze Prozess macht einem bewusst, was es bedeutet, Fleisch zu essen. Denn das Fleisch wächst nicht in der Plastikverpackung im Supermarkt“, sagt Carolin W. Sie und ihr Mann führen jeden dieser Schritte selbst durch. Sie sagt: „Wenn man Fleisch konsumieren und genießen möchte, dann muss man sich dessen bewusst sein, was da vorher passiert. Ich könnte mittlerweile kein Fleisch mehr essen, das wir nicht selbst erlegt haben.“

Hobby-Jägerin Carolin W. isst das Fleisch von Tieren, die sie selbst erlegt. © Privat

Genau so definiert Carolin W. auch das „Jegetarierin-Sein“ sein für sich: Auf Fleisch aus konventioneller Haltung verzichten und nur das eigene Wildfleisch essen. Dabei rückt sie aber von der „traditionellen Herangehensweise“ älterer Jäger ab, die Wild oft nur als „guten Sonntagsbraten“ genießen. Für sie soll Wild „modern und alltagstauglich sein“. „Wenn ich Fleisch esse, möchte ich die Bandbreite haben, die man mit herkömmlichem Fleisch auch hat“, sagt sie. Und deshalb kocht sie Bolognese, brät ein Steak oder macht eigene Wurst für ihr tägliches belegtes Brot.

Am liebsten isst die 30-Jährige Rehrücken, zart-rosa gegart mit einem frischen Salat. Und Taubensuppe, die schmecke wie eine gute Hühnersuppe. Wer sich nun ekelt und an die „Ratten der Lüfte“ aus den Städten denkt, dem hat Carolin W. ihr Jägerinnenwissen entgegenzusetzen. Tauben, die im Wald leben, seien nämlich sehr reinliche Tiere.

Instagram als Plattform, um andere am Jägerinnenleben teilhaben zu lassen

Ihre Familie hat Carolin mittlerweile auch überzeugen können. Dabei geholfen habe der Fakt, dass es bei der Jagd eben nicht nur um das Erlegen von Tieren geht, sondern auch um die Zusammenhänge in der Natur, um das Ökosystem an sich. Ein gemeinsamer Ausflug auf den Hochsitz, mit Blick auf ein Rehkitz und seine Mutter, habe dann sein restliches getan. „Vegetarische oder vegane Ernährung ist für mich die Zukunft“, sagt Carolin W. Es sei „naiv anzunehmen, dass der Fleischkonsum, wie er jetzt ist, so weitergehen kann.“ Um das Bewusstsein für die Jagd, insbesondere auch Frauen in der Jagd, und den Fleischkonsum weiter zu schärfen, nutzt sie ihren Instagram-Account „@wald.wandlerin“. Dort gibt sie regelmäßig Einblicke in ihre Tätigkeit als Jägerin. Und wer mal etwas Neues kochen möchte: Auch das Taubensuppen-Rezept findet sich dort.

