Katze brutal gequält - Tierarzt musste sie einschläfern

Eine vermisste Katze wurde in schwer verletztem Zustand gefunden. Von einem Unfall ist nicht auszugehen.

Frankfurt – Eine vermisste Katze wurde am letzten Samstag vom Nachbar der Besitzer in der Nähe eines Wasserbehälters in Höchst wiedergefunden. Der Zustand, in dem das Tier aufgefunden wurde, war nichts für schwache Nerven: Das sonst so niedliche Haustier, im eigenen Blutbad badend, die Hinterbeine und der Schwanz zerquetscht und nicht wiederzuerkennen. Die Besitzer brachten es in die Tierklinik, dort wurde es eingeschläfert. Laut der Spezialisten ist ein Unfall auszuschließen. Die Verletzungen seien zu brutal.

Katze in eigenem Blutbad gefunden

Die Polizei geht davon aus, dass das Tier einem Tierquäler zum Opfer gefallen ist. Hinweise zu dieser abscheulichen Tat werden gesucht. Bei vorliegenden Hinweisen werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizeistation Büdingen unter 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen. (dpa/dcv)

