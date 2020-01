Peta zeichnet besonders gute Vegan-Kantinen in Deutschland: Eine gibt's in Frankfurt 

Die Tierschutzorganisation zeichnet Deutschlands beste Vegan-Kantine aus. Eine ganz besonders gute gibt's in Frankfurt.

Frankfurt - Bei der Suche nach der vegan-freundlichsten Mensa der Republik Deutschland konnte die Cafeteria Darwins des Studentenwerks in Frankfurt mit ihrem Essen punkten. Von der Tierrechtsorganisation Peta, die die Auszeichnung vergeben hat, erhielt die Mensa aus Frankfurt zwei Sterne.

Vier von fünf Studierenden in Deutschland nutzen täglich das Angebot der 57 Studierendenwerke um zu essen. Da veganes Essen vermehrt festere Bestandteile der Ernährung junger Menschen ist, bieten immer mehr Mensen und Cafeterien der Universitäten Gerichte an, um sich vegan zu ernähren - so auch in Frankfurt. „Es freut uns sehr, dass die deutschen Studierendenwerke auf diese Nachfrage reagieren", erklärt Ilana Bollag, Fachreferentin für Ernährung und Umwelt bei Peta.

Bereits im sechsten Jahr in Folge hat Peta bundesweit diese Einrichtungen mit ihren mehr als 900 Mensen und Cafeterien zu verschiedenen Aspekten rund um das Thema Veganismus befragt. Basierend auf den Antworten der 36 teilnehmenden Studierendenwerke wurden Auszeichnungen im Sinne gastronomischer Sterne verliehen und die vegan-freundlichsten Mensen 2019 gekrönt und ihr Essen ausgezeichnet. Dazu zählt nun die Mensa Darwins in Frankfurt.

Die Cafeteria Darwins des Studentenwerks in Frankfurt bietet täglich mindestens ein Gericht an, um vegan zu essen. Jedoch gibt es keine täglichen rein pflanzlichen Vorspeisen. Außerdem fehlte, wie bereits im Vorjahr, auch 2019 wieder die Schulung des Personals bezüglich des Themas Veganismus. Eine Aktion zum Weltvegantag am 1. November wird vom Studentenwerk seit 2015 veranstaltet und eine vegane Aktionswoche seit 2012. Zudem werden auf der Homepage vegane Kochkurse beworben. red

