Straftäter flieht aus Psychiatrie - am Frankfurter Hauptbahnhof macht Polizei folgenschwere Entdeckung

Am Frankfurt Hauptbahnhof ist der Fluchtwagen eines geflohenen Straftäters gefunden - Polizei rät zur Vorsicht

Frankfurt - Ein Mann ist aus einer Psychiatrie in Franken geflohen, die Polizei gibt einen Warnhinweis heraus, denn der 54-Jährige ist mit einem Messer bewaffnet und gefährlich. Die Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bisher erfolglos- Am Montagabend machte die Polizei eine folgenschwere Entdeckung am Frankfurter Hauptbahnhof.

Martin Franz ist am vergangenen Sonntag (21.Juli) gegen 14 Uhr aus einer psychiatrischen Betreuungseinrichtung am Vestnertorgraben in Nürnberg geflüchtet. Zuvor hatte der mit richertlichem Beschluss Untergebrachte eine Betreuerin bedroht und die Herausgabe von Fahrzeugschlüsseln erzwungen. Der Gesuchte flüchtete anschließend mit dem Pkw aus der Klinik, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte.

Fluchtfahrzeug in Frankfurt gesichtet

Das Fluchtfahrzeug wurde am späten Montagabend (22.07.2019) im Stadtgebiet Frankfurt am Main in Bahnhofsnähe aufgefunden. Der Gesuchte befindet sich nach wie vor auf der Flucht. Zur bereits bestehenden Personenfahndung konnte eine ergänzende Personenbeschreibung ermittelt werden: 170 cm groß, stämmige bis dicke Figur, Oberkopf haarlos und an den Seiten ein Haarkranz, auffällige Sehbrille mit dickem, dunklen Rahmen.

Martin Franz war zuletzt mit einem grauen Kapuzenpullover ohne Aufdruck, grauen Bermudashorts und braunen Wanderstiefeln bekleidet. WARNHINWEIS: Martin Franz ist mit einem Messer bewaffnet. Die Polizei warnt dringend davor, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen. Bei Antreffen des Mannes verständigen Sie bitte sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110.

(aba)

