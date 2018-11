Newsticker: Schlimmer Chemieunfall in Industriepark - Warnung für Anwohner

In Frankfurt warnt die Feuerwehr die Anwohner nach einem Chemieunfall in Griesheim.

In einem Frankfurter Industriepark hat sich am Dienstag ein Chemieunfall ereignet. Die Feuerwehr warnt zwei Stadtteile vor den Gefahren der ausgetreten Dämpfe - und hat eine große Bitte.

Frankfurt - In zwei Stadtteilen der Mainmetropole herrscht derzeit Ausnahmezustand: Nach einem Chemieunfall im Griesheimer Industriepark warnt die Feuerwehr die Anwohner - Salzsäuredämpfe sind aus einem Container ausgetreten. Alle Infos und Entwicklungen gibt es bei uns im Newsticker zu lesen.

Bewohner in Griesheim und Nied sollen Haus nicht verlassen, Türen und Fenster geschlossen halten

Gefahr kann noch nicht ausgeschlossen werden: Messungen im Umfeld des Industrieparks in Griesheim laufen

Straßen gesperrt, ÖPVN im Bereich des Chemieunfalls außer Betrieb

Erstmeldung: Ausgetretene Salzsäuredämpfe in Frankfurt - Feuerwehr warnt Anwohner nach Chemieunfall

Frankfurt - In Frankfurt hat sich am Dienstagmorgen ein schlimmer Chemieunfall ereignet. Die Bewohner der Stadtteile Griesheim und Nied wurden gegen 4.40 Uhr durch lautes Sirenengeheul geweckt - zuvor war ein mit Chemikalie beladener Lastwagen auf dem Gelände des Industrieparks umgekippt. Die Feuerwehr warnt alle Anwohner und hat eine große Bitte.

In dem Industriepark im Frankfurter Stadtteil Griesheim ist am frühen Dienstagmorgen ein Lastwagen umgekippt, aus einem Container sind laut der Feuerwehr vor Ort Salzsäuredämpfe ausgetreten. Die Messungen im Umfeld des Chemieunfalls laufen derzeit an, eine Gefahr für die Bewohner von Griesheim und Nied kann noch nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr bittet alle Anwohner, die Türen und Fenster nicht zu öffnen und das Haus vorerst nicht zu verlassen. Dies sei ein Standardverfahren.

+ Die rot markierte Fläche zeigt, welches Gebiet von dem Chemieunfall in Frankfurt betroffen ist. © Feuerwehr Frankfurt



Frankfurt: Straßen in Griesheim und Nied gesperrt, ÖPVN außer Betrieb

Die beiden Stadtteile wurden für den Verkehr komplett gesperrt - der öffentliche Nahverkehr im Bereich Griesheim mit eingeschlossen. Wie lange die Sperrung der Straßen anhalten wird, ist noch nicht klar.

Da einige Medien berichtet hatten, für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, wurden die Warnsirenen gegen 6.45 Uhr noch ein zweites Mal ausgelöst. Die Feuerwehr machte daraufhin über die sozialen Medien und ihrer Internetseite klar, dass die Warnung für die zwei Stadtteile weiterhin "aufrecht erhalten" wird.



Natascha Berger