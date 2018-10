Achtung, Rewe-Rückruf: Scharfkantige Teile in beliebter Pizza gefunden

Es gibt einen Rewe-Rückruf! Scharfkantige Teile wurden in dieser beliebten Tiefkühl-Pizza gefunden. Auf keinen Fall die Pizza essen!

Frankfurt - Achtung, Verbraucher in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz: Es gibt einen Rewe-Rückruf! Es wurden scharfkantige Teile in einer beliebten Tiefkühl-Pizza gefunden.

Frankfurt: Rewe-Rückruf! Scharfkantige Teile in dieser beliebten Tiefkühl-Pizza

"Die Franco Fresco GmbH ruft vorsorglich folgende Pizza zurück: "Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto" (schwarzer Karton), 450g, MHD 13.05.2019, Losnummer 288", heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Rewe. Grund für den Rückruf ist ein Produktionsfehler. Deswegen kann nicht ausgeschlossen werden, "dass sich auf diesen Pizzen im Einzelfall scharfkantige, durchsichtige Kunststoffteile befinden können." Rewe rät deshalb dringend vom Verzehr der Tiefkühl-Pizza ab!

Die Hersteller-Firma hat reagiert und die betroffenen Artikel mittlerweile aus dem Verkauf entfernen lassen. Betroffen sind REWE-Supermärkte in Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. Kunden, die die Tiefkühl-Pizza "Gustavo Gusto I like Pizza Prosciutto" gekauft haben, können das Produkt in den Rewe-Markt zurückbringen und bekommen ihr Geld zurück. "Die Franco Fresco GmbH bedauert die eingetretenen Unannehmlichkeiten sehr", heißt es weiter in der Mitteilung von Rewe.

Rewe: Deutsches Unternehmen mit Sitz in Köln

Rewe ist mit ca. 3.300 Märkten der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland und gehört zur Rewe-Group. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Köln, Zweigniederlassungen gibt es in Eching, Hürth, Norderstedt, Rosbach, Teltow und Wiesloch. 2013 gab es Kritik der ZDF-Sendung "Frontal 21" an Rewe. Der Vorwurf: Mitarbeiter würden durch Kameras in Rewe- und Penny-Filialen ohne Zustimmung des Betriebsrats überwacht. Erst vor wenigen Stunden gab es einen anderen Rückruf bei Penny und Aldi Süd. Vom Verzehr der betroffenen Produkte mit dem Verbrauchsdatum 30. Oktober sei dringend abzuraten, hieß es.