Randalierer schießen mit Feuerwerk auf Polizei - auch Feuerwehr wird attackiert

Randale an Silvester in Frankfurt: Rund 60 Menschen greifen die Polizei mit Feuerwerkskörpern an.

Randale in der Silvesternacht in Frankfurt

60 Randalierer verschanzen sich hinter einer Barrikade

Sie greifen die Polizei mit Feuerwerkskörper an

Update vom Mittwoch, 1.01.2020, 10.28 Uhr: Die Feuerwehr hat in Frankfurt in der Silvesternacht viel zu tun. Bis zum Jahreswechsel um 0:00 Uhr musste die Feuerwehr bereits zu 52 Brand- und Hilfeleistungseinsätzen ausrücken. Darunter waren kleinere Brände, ausgelöste Automatische Brandmeldeanlagen sowie kleinere Hilfeleistungen, teilte die Freiwillige Feuerwehr mit.

Frankfurt: Feuerwehr an Silvester und Neujahr im Dauereinsatz

Der erste Einsatz im neuen Jahr war um 0:04 Uhr eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Sachsenhausen in der Hedderichstraße. Ab dem Jahreswechsel um 0 bis um 7 Uhr mussten die Einsatzkräfte von Freiwilliger Feuerwehr und Berufsfeuerwehr zu 122 gemeldeten Brandeinsätzen in Frankfurt ausrücken, davon bereits 100 Einsätze bis um 2 Uhr.

Bei den gemeldeten Bränden handelte es sich um brennende Mülltonnen, brennende Balkone und ausgelöste Brandmeldeanlage. Einen größeren Einsatz musste die Feuerwehr in der Sigmund-Freud-Straße in Frankfurt an Neujahr bewältigen, dort griff ein Feuer auf einem Balkon im siebten Obergeschoss auf die Wohnung über. Weitere größere Einsatzstellen gab es im Stadtgebiet nicht.

Silvester in Frankfurt: Situation eskaliert: Randalierer greifen Polizei an

Zusätzlich zu den Brandeinsätzen kamen noch die Einsätze des Rettungsdienstes hinzu, die die Leitstelle der Feuerwehr disponieren musste, ab dem Jahreswechsel bis um 07:00 waren dies 233 Einsätze. Auch wurden an diesem Jahreswechsel wieder eingesetzte Einsatzkräfte mit Böllern beworfen und Raketen beschossen, in allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Erstmeldung vom Mittwoch, 1.01.2020, 09.08 Uhr: Frankfurt - In Frankfurt ist es in der Silvesternacht zu unschönen Szenen und Gewalt gekommen. In Frankfurt verschanzten im Zentmarkweg sich etwa 60 Randalierer hinter einer Barrikade und beschossen die Polizei mit Feuerwerk.

Randale in der Silvesternacht in Frankfurt: Polizei angegriffen

Bei dem Angriff in der Silvesternacht in Frankfurt ist eine Polizeibeamtin verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie erlitt ein Knalltrauma.

Die Gruppe hatte sich schon vor Mitternacht hinter Barrikaden aus Sperrgut und Mülltonnen verschanzt und gezielt Raketen abgefeuert. Erst mit einem größeren Aufgebot gelang es der Polizei, die Randale beenden. Der Einsatz dauerte Rund eine Stunde.

Das neue Jahr ist gerade 5 Minuten alt und im #Zentmarkweg werden Barrikaden gebaut und Einsatzkräfte mit Raketen und Böllern beschossen. #Frankfurt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 31. Dezember 2019

Frankfurt: Feuerwehr beim Löschen attackiert

In Frankfurt-Griesheim wurde die Feuerwehr beim Löschen von Feuerwerk angegriffen. Es gab laut Polizei mehrere Festnahmen. chw

In Frankfurt gilt kein generelles Verbot für Feuerwerk an Silvester. Überall erlaubt ist es trotzdem nicht. Die Polizei will hart durchgreifen.